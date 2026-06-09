Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अडानी ग्रुप का बड़ा दांव! ₹3,050 करोड़ में खरीद ली ये कंपनी, शेयरधारकों की लगी लॉटरी

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने ₹3,050 करोड़ में IntelliSmart Infrastructure का 100% अधिग्रहण करने की घोषणा की है
  • इस डील के बाद कंपनी 4.7 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटरों के साथ भारत की सबसे बड़ी स्मार्ट मीटरिंग प्लेटफॉर्म बन जाएगी
  • अडानी एनर्जी का शेयर पिछले 1 साल में 74% और 3 साल में 89% तक चढ़ चुका है
अडानी ग्रुप का बड़ा दांव! ₹3,050 करोड़ में खरीद ली ये कंपनी, शेयरधारकों की लगी लॉटरी

अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशन (AESL) ने भारत के स्मार्ट मीटरिंग सेक्टर में बड़ा दांव खेलते हुए IntelliSmart Infrastructure Private Limited का 100% अधिग्रहण करने का ऐलान किया है। यह सौदा करीब 3,050 करोड़ रुपये का है। इसके पूरा होने के बाद अडानी एनर्जी (Adani Energy Solutions) देश की सबसे बड़ी स्मार्ट मीटरिंग कंपनी बन जाएगी। इस खबर के बाद निवेशकों और बाजार विशेषज्ञों की नजरें एक बार फिर अडानी ग्रुप के ऊर्जा कारोबार पर टिक गई हैं। आइए जरा विस्तार से इस डील की डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:90% फायदे पर लिस्टिंग, फिर लगातार दूसरे दिन अपर सर्किट, धमाल मचाए है यह शेयर
ये भी पढ़ें:5 साल में 690% रिटर्न देने वाले इस मल्टीबैगर शेयर पर Motilal Oswal बुलिश
ये भी पढ़ें:शेयर बाजार की बदली चाल, बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी

कंपनी ने बताया कि इस 3,050 करोड़ रुपये के सौदे में IntelliSmart की पूरी इक्विटी हिस्सेदारी खरीदना और नेशनल इंवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (National Investment and Infrastructure Fund -NIIF) के पास मौजूद कंपनी के ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (OCDs) का रिडेम्प्शन भी शामिल है। हालांकि, यह डील अभी नियामकीय मंजूरियों और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं के अधीन है। सभी मंजूरियां मिलने के बाद यह अधिग्रहण पूरी तरह लागू हो जाएगा।

IntelliSmart भारत की प्रमुख स्मार्ट मीटरिंग कंपनियों में से एक है। यह कंपनी NIIF (National Investment and Infrastructure Fund) और EESL (Energy Efficiency Services Limited) का संयुक्त उद्यम है। देशभर में बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए IntelliSmart बड़े पैमाने पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रही है। अब इसके अडानी एनर्जी सॉल्यूशन (Adani Energy Solutions) के साथ जुड़ने से दोनों कंपनियों की ताकत एक साथ आ जाएगी।

अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का कहना है कि इस अधिग्रहण के बाद उसके पास 4.7 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर का पोर्टफोलियो होगा। इससे कंपनी भारत की सबसे बड़ी स्मार्ट मीटरिंग प्लेटफॉर्म बन जाएगी। स्मार्ट मीटर बिजली उपभोक्ताओं को रियल टाइम बिजली खपत की जानकारी देने, बिलिंग में पारदर्शिता लाने और बिजली चोरी रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केंद्र सरकार भी देशभर में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना को तेजी से आगे बढ़ा रही है। ऐसे में यह अधिग्रहण भविष्य के लिहाज से काफी रणनीतिक माना जा रहा है।

अडानी एनर्जी (Adani Energy Solutions) के CEO कंदर्प पटेल ने कहा कि IntelliSmart का अधिग्रहण कंपनी की क्षमता और निष्पादन शक्ति को और मजबूत करेगा। इससे भारत के बिजली वितरण क्षेत्र के आधुनिकीकरण में तकनीक आधारित समाधान उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। साथ ही बड़े स्तर पर संचालन होने से लागत में कमी आएगी और बेहतर दक्षता हासिल होगी।

अगर शेयर बाजार में कंपनी के प्रदर्शन की बात करें तो अडानी एनर्जी (Adani Energy Solutions) का शेयर पिछले कुछ महीनों में शानदार रिटर्न दे चुका है। कंपनी का शेयर एक महीने में करीब 16 प्रतिशत चढ़ा है, जबकि पिछले तीन महीनों में इसमें लगभग 60 प्रतिशत की तेजी आई है। एक साल में यह शेयर 74 प्रतिशत और तीन साल में करीब 89 प्रतिशत तक उछल चुका है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछले 10 सालों में इस शेयर ने निवेशकों को लगभग 4,595 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। मंगलवार दोपहर कंपनी का शेयर बीएसई पर लगभग 1,571 रुपये के स्तर पर कारोबार करता दिखाई दिया।

ये भी पढ़ें:दूसरी बार बोनस शेयर देने जा रही कंपनी, मिलेगा 3 पर 1 स्टॉक फ्री, रिकॉर्ड डेट तय
ये भी पढ़ें:85% से ज्यादा टूट गया था यह शेयर, अब 130% की तूफानी तेजी, ₹50 के करीब पहुंचा दाम

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में बिजली वितरण नेटवर्क के डिजिटलीकरण और स्मार्ट मीटरिंग की बढ़ती मांग को देखते हुए यह अधिग्रहण अडानी एनर्जी (Adani Energy Solutions) के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आने वाले सालों में स्मार्ट मीटरिंग सेक्टर में तेज विकास की उम्मीद है और इस डील के जरिए अडानी ग्रुप ने इस क्षेत्र में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

और पढ़ें
Business News In Hindi Business News Business Latest News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,