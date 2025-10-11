अडानी की कंपनी ने अपने बिजनेस पर दिया बड़ा अपडेट, शेयर में सुस्ती, आपका है दांव?

अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (AESL) ने सितंबर तिमाही के बिजनेस अपडेट के बारे में जानकारी दी है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यह शेयर बीएसई पर मामूली गिरावट के साथ 925.90 रुपये पर बंद हुआ।

अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (AESL) ने सितंबर तिमाही के बिजनेस अपडेट के बारे में जानकारी दी है। कंपनी ने कहा कि मजबूत राजस्व वसूली और ऑपरेशनल स्किल के चलते इसका कैश फ्लो परफॉर्मेंस स्टेबल और मजबूत बना हुआ है। फिलहाल अडानी एनर्जी के शेयर शुक्रवार को रेड जोन में बंद हुए। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यह शेयर बीएसई पर मामूली गिरावट के साथ 925.90 रुपये पर बंद हुआ। बहरहाल, आइए जानते हैं कि कंपनी ने बिजनेस अपडेट के बारे में क्या कुछ बताया है।

₹60004 करोड़ तक का ऑर्डर बुक सितंबर तिमाही में अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने 190 सर्किट किलोमीटर नई ट्रांसमिशन लाइन जोड़ी, जिससे इसका कुल नेटवर्क 26,705 सर्किट किलोमीटर तक पहुंच गया है। वहीं, लाइन और सबस्टेशन ऑगमेंटेशन से जुड़े चार नए प्रोजेक्ट हासिल किए। इन सभी प्रोजेक्ट की संयुक्त क्षमता 4,000 MVA और कुल मूल्य ₹700 करोड़ है। इन परियोजनाओं के साथ कंपनी का कुल ट्रांसमिशन ऑर्डर बुक ₹60,004 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसमें 13 प्रोजेक्ट शामिल हैं। कंपनी ने डिस्ट्रिब्यूशन लॉस को घटाकर 4.36% पर ला दिया है जबकि बिजली सप्लाई की विश्वसनीयता (ASAI) 99.999% पर स्थिर रही।