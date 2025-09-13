Adani Energy ने दिया इस कंपनी को 236.71 करोड़ रुपये का काम, शेयरों का भाव ₹200 से भी नीचे

अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (Adani Energy Solutions Limited) की तरफ से डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (Diamond Power Infrastructure Limited) की तरफ से 236.71 करोड़ रुपये का काम मिला है।

अब सोमवार को कंपनी के शेयर फोकस में रहेंगें। बता दें, शुक्रवार को मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर यह स्टॉक 150.25 रुपये के लेवल पर था।

30 जून 2026 तक करना है पूरा एक्सचेंज को दी जानकारी में डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने बताया है कि उन्हें जामनगर प्रोजेक्ट के लिए 5403 किलोमीटर का एल-59 जेब्रा कंडक्टर सप्लाई करना है। इस पूरे प्रोजेक्ट की वैल्यू 236.71 करोड़ रुपये की है। इस प्रोजेक्ट को 30 जून 2026 तक पूरा करना है।

मल्टीबैगर है यह स्टॉक पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 0.17 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 3 महीने के दौरान डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयरों का भाव 49 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, एक साल में डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयरों का भाव करीब 10 प्रतिशत चढ़ा है। कंपनी का 52 वीक हाई 193.58 रुपये और 52 वीक लो लेवल 81 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 7917.74 करोड़ रुपये का है।

2 साल में डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयरों का भाव 78978 प्रतिशत चढ़ा है। वहीं, 5 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 166844 प्रतिशत का लाभ मिला है।

2024 में हुआ था शेयरों का बंटवारा डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयरों का बंटवारा 2024 में हुआ था। कंपनी के शेयरों का बंटवारा 10 हिस्सों में हुआ था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये हो गया है।