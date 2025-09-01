Adani Defence to submit bid for AMCA stealth new gen fighter jet programme knoww detail अडानी की कंपनी बनाएगी नई पीढ़ी की फाइटर जेट, समूह का बड़ा प्लान, जानिए डिटेल, Business Hindi News - Hindustan
अडानी की कंपनी बनाएगी नई पीढ़ी की फाइटर जेट, समूह का बड़ा प्लान, जानिए डिटेल

कंपनी के सीईओ आशीष रजवंशी ने बताया कि अभी यह प्रोजेक्ट EoI चरण में है। यानी सरकार ने कंपनियों से इस प्रोजेक्ट में शामिल होने और तकनीकी व औद्योगिक क्षमता दिखाने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। इन प्रस्तावों का जवाब कंपनियों को 30 सितंबर तक देना होगा। 

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 01:48 PM
अडानी की कंपनी बनाएगी नई पीढ़ी की फाइटर जेट, समूह का बड़ा प्लान, जानिए डिटेल

Adani Defence: अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने यह साफ कर दिया है कि वह भारत सरकार के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट एडवांस मिडियम लड़ाकू विमान (AMCA) का हिस्सा बनेगी। यह प्रोजेक्ट भारत का अपना पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट बनाने की दिशा में उठाया गया अहम कदम है।

राजवंशी क्या कहा

राजवंशी ने कहा कि AMCA को 10-वर्षीय विकास कार्यक्रम के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसके तहत पहला लड़ाकू विमान 2034-35 तक भारतीय वायु सेना के बेड़े में शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, "सफल होने पर, हम बाद में इसका क्रमिक उत्पादन शुरू करेंगे।" रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के अंतर्गत वैमानिकी विकास एजेंसी (ADA) द्वारा संचालित AMCA परियोजना, भारत का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी लड़ाकू विमान विकास कार्यक्रम है। इसे दो इंजन वाला, पाँचवीं पीढ़ी का स्टील्थ बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो हवाई श्रेष्ठता, जमीनी हमले और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अभियानों में सक्षम है। बता दें कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एएमसीए कार्यान्वयन मॉडल को मंजूरी दी है, जिससे पहली बार इस कार्यक्रम को सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी के लिए खोल दिया गया है।

क्या है डिटेल

बता दें कि AMCA प्रोग्राम को लेकर देश में बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि इसके तहत भारत अपने दम पर अत्याधुनिक स्टील्थ लड़ाकू विमान बनाएगा, जो रडार से बचते हुए दुश्मन पर हमला करने की क्षमता रखेगा। अडानी डिफेंस की भागीदारी से साफ है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भूमिका को और मजबूत करना चाहती है।

