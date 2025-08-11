अडानी की झोली में आई यह कंपनी, 100% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान, शेयरों में तेजी

यह ग्रीनफील्ड सुविधा महाराष्ट्र के नागपुर में मिहान स्पेशल आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में स्थित है। यह 30 एकड़ में फैला हुआ है। इस सुविधा में 10 हैंगरों में 15 विमान बे रखने की क्षमता है।

Adani Defence Company: अडानी समूह की कंपनी ने एक बड़ी डील की है। अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ADSTL) ने प्राइम एयरो के साथ मिल कर यह साझेदारी की है। दोनों कंपनियों ने मिलकर भारत की प्रमुख प्राइवेट सेक्टर की रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) कंपनियों में से एक इंडमेर टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड (ITPL) में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अधिग्रहण अडानी डिफेंस के कारोबार होराइजन एयरो सॉल्यूशंस लिमिटेड के जरिए किया गया है। होराइजन, ADSTL और प्राइम एयरो के बीच 50-50 की साझेदारी है। प्राइम एयरो, इंडमेर टेक्निक्स के निदेशक प्रजय पटेल के स्वामित्व वाली कंपनी है। इसकी जानकारी अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने सोमवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद दी है। बता दें कि आज सोमवार को अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर में 4 पर्सेंट और अडानी पोर्ट के शेयर में 2 पर्सेंट से अधिक की तेजी दर्ज की गई।

अडानी समूह ने क्या कहा? अडानी एयरपोर्ट्स के निदेशक जीत अडानी ने कहा, "इंडियन एविएशन इंडस्ट्रीज ने अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है और यात्री यातायात के मामले में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग बन गया है। आने वाले सालों में इंडियन एविएशन कंपनियां 1500 से अधिक विमानों को अपने बेड़े में शामिल करेंगी और हम एविएशन के सेक्टर में एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं।" उन्होंने कहा, "यह अधिग्रहण भारत को एक प्रमुख वैश्विक एमआरओ डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की हमारी पहल का अगला चरण है। यह एक एकीकृत विमानन सेवा इकोसिस्टम के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी पुष्ट करता है जो भारत के विमानन बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा।"