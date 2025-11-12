एक डील से अडानी के सस्ते शेयर में आया उछाल, 70 रुपये से भी कम है कीमत
संक्षेप: सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में एक समझौते के बारे में बताया है। इस शेयर में बुधवार को हलचल देखने को मिली। सप्ताह के तीसरे दिन इस शेयर की कीमत में करीब 1.50% फीसदी की तेजी आई और भाव 65.79 रुपये के स्तर तक पहुंच गया।
अडानी ग्रुप की कई सीमेंट कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं लेकिन इनमें सांघी इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत 100 रुपये से भी कम है। इस शेयर में बुधवार को हलचल देखने को मिली। सप्ताह के तीसरे दिन इस शेयर की कीमत में करीब 1.50% फीसदी की तेजी आई और भाव 65.79 रुपये के स्तर तक पहुंच गया। सांघी के शेयर में इस तेजी की सबसे बड़ी वजह सीमेंट कारोबार से जुड़ी एक खबर है।
क्या है खबर?
सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में एक समझौते के बारे में बताया है। अडानी सीमेंट और कूलब्रुक ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के बोयारेड्डीपल्ली इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट में सीमेंट डीकार्बोनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए रोटोडायनामिक हीटर (RDH) टेक्नोलॉजी की दुनिया की पहली कॉमर्शियल तैनाती के लिए डिलीवरी समझौते की घोषणा की।
यह परियोजना सीमेंट उत्पादन प्रक्रिया में डीकार्बोनाइजेशन (कार्बन उत्सर्जन में कमी) की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम मानी जा रही है। यह समझौता न केवल अडानी सीमेंट के 2050 तक नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा, बल्कि कूलब्रुक के उस वैश्विक लक्ष्य को भी आगे बढ़ाएगा जिसके तहत वह भारी उद्योग क्षेत्रों में हर साल 2.4 अरब टन CO₂ उत्सर्जन को कम करने का प्रयास कर रही है। इस तकनीक के पहले औद्योगिक स्तर के उपयोग से हर साल लगभग 60,000 टन कार्बन उत्सर्जन में सीधी कमी आने की उम्मीद है।
शेयरहोल्डिंग पैटर्न और तिमाही नतीजे
अडानी समूह की कंपनी सांघी इंडस्ट्रीज के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 75 फीसदी हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है। पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25 फीसदी की है। प्रमोटर्स में अंबुजा सीमेंट्स के पास 15,00,45,102 शेयर या 58.08 फीसदी हिस्सेदारी है।
इस बीच, सांघी ने सितंबर 2025 तिमाही के नतीजे भी जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में सांघी इंडस्ट्रीज का घाटा 116.55 करोड़ रुपये रहा जबकि सितंबर 2024 को समाप्त पिछली तिमाही में 195.68 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही में बिक्री 88.07% बढ़कर 284.93 करोड़ रुपये हो गई, जबकि सितंबर 2024 को समाप्त पिछली तिमाही में बिक्री 151.50 करोड़ रुपये थी।