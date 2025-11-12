Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़adani company sanghi share gain price below 70 rs after adani cement coolbrook to deploy world first commercial RotoDyna
एक डील से अडानी के सस्ते शेयर में आया उछाल, 70 रुपये से भी कम है कीमत

एक डील से अडानी के सस्ते शेयर में आया उछाल, 70 रुपये से भी कम है कीमत

संक्षेप: सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में एक समझौते के बारे में बताया है। इस शेयर में बुधवार को हलचल देखने को मिली। सप्ताह के तीसरे दिन इस शेयर की कीमत में करीब 1.50% फीसदी की तेजी आई और भाव 65.79 रुपये के स्तर तक पहुंच गया।

Wed, 12 Nov 2025 02:16 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अडानी ग्रुप की कई सीमेंट कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं लेकिन इनमें सांघी इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत 100 रुपये से भी कम है। इस शेयर में बुधवार को हलचल देखने को मिली। सप्ताह के तीसरे दिन इस शेयर की कीमत में करीब 1.50% फीसदी की तेजी आई और भाव 65.79 रुपये के स्तर तक पहुंच गया। सांघी के शेयर में इस तेजी की सबसे बड़ी वजह सीमेंट कारोबार से जुड़ी एक खबर है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है खबर?

सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में एक समझौते के बारे में बताया है। अडानी सीमेंट और कूलब्रुक ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के बोयारेड्डीपल्ली इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट में सीमेंट डीकार्बोनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए रोटोडायनामिक हीटर (RDH) टेक्नोलॉजी की दुनिया की पहली कॉमर्शियल तैनाती के लिए डिलीवरी समझौते की घोषणा की।

यह परियोजना सीमेंट उत्पादन प्रक्रिया में डीकार्बोनाइजेशन (कार्बन उत्सर्जन में कमी) की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम मानी जा रही है। यह समझौता न केवल अडानी सीमेंट के 2050 तक नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा, बल्कि कूलब्रुक के उस वैश्विक लक्ष्य को भी आगे बढ़ाएगा जिसके तहत वह भारी उद्योग क्षेत्रों में हर साल 2.4 अरब टन CO₂ उत्सर्जन को कम करने का प्रयास कर रही है। इस तकनीक के पहले औद्योगिक स्तर के उपयोग से हर साल लगभग 60,000 टन कार्बन उत्सर्जन में सीधी कमी आने की उम्मीद है।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न और तिमाही नतीजे

अडानी समूह की कंपनी सांघी इंडस्ट्रीज के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 75 फीसदी हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है। पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25 फीसदी की है। प्रमोटर्स में अंबुजा सीमेंट्स के पास 15,00,45,102 शेयर या 58.08 फीसदी हिस्सेदारी है।

इस बीच, सांघी ने सितंबर 2025 तिमाही के नतीजे भी जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में सांघी इंडस्ट्रीज का घाटा 116.55 करोड़ रुपये रहा जबकि सितंबर 2024 को समाप्त पिछली तिमाही में 195.68 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही में बिक्री 88.07% बढ़कर 284.93 करोड़ रुपये हो गई, जबकि सितंबर 2024 को समाप्त पिछली तिमाही में बिक्री 151.50 करोड़ रुपये थी।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Adani
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।