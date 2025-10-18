₹65 के नीचे ट्रेड कर रहा अडानी का यह शेयर, एक नवंबर को कंपनी की अहम बैठक
संक्षेप: Sanghi industries share: सांघी इंडस्ट्रीज के शेयर की बात करें तो शुक्रवार को 64.19 रुपये पर बंद हुआ था। एक दिन पहले के मुकाबले शेयर एक फीसदी से ज्यादा टूट गया। कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 1 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी।
Sanghi industries share: वैसे तो गौतम अडानी समूह की कई कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट हैं लेकिन उनमें भी एक ऐसी कंपनी है जिसके शेयर पेनी कैटेगरी में आते हैं। इस कंपनी का नाम- सांघी इंडस्ट्रीज है। सीमेंट कारोबार से जुड़ी इस कंपनी के शेयर की कीमत 70 रुपये से भी कम है। अब कंपनी ने एक अहम बैठक बुलाई है। आइए डिटेल जान लेते हैं।
शेयर का हाल
सांघी इंडस्ट्रीज के शेयर की बात करें तो शुक्रवार को 64.19 रुपये पर बंद हुआ था। एक दिन पहले के मुकाबले शेयर एक फीसदी से ज्यादा टूट गया। मार्च 2025 में यह शेयर 50.10 रुपये के निचले स्तर तक आ गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। नवंबर 2024 में शेयर की कीमत 90.52 रुपये पर थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है।
एक नवंबर को होगी बैठक
सांघी इंडस्ट्रीज ने बीएसई को जानकारी दी है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 1 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में 30 सितंबर 2025 को समाप्त हुई तिमाही के लिए कंपनी के अनऑडिटेड वित्तीय परिणामों को विचार और अनुमोदन के लिए पेश किया जाएगा। कंपनी ने कहा कि यह बैठक नियमित वित्तीय समीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें तिमाही प्रदर्शन और राजस्व से जुड़ी प्रमुख जानकारियों पर चर्चा की जाएगी।
अडानी पोर्टफोलियो को पहली तिमाही में रिकॉर्ड मुनाफा
बता दें कि अडानी समूह की सभी सूचीबद्ध कंपनियों (अडानी पोर्टफोलियो) को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 23,793 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ हुआ है जो साल-दर-साल 3.3 प्रतिशत अधिक है। जून 2025 में समाप्त 12 महीने के दौरान अडानी पोर्टफोलियो ने 90,572 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ कमाया जो एक नयी उपलब्धि है। इसमें साल दर साल 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
शेयरहोल्डिंग पैटर्न
सांघी इंडस्ट्रीज ने शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 75 फीसदी हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है। पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25 फीसदी की है। प्रमोटर्स में अंबुजा सीमेंट्स के पास 15,00,45,102 शेयर या 58.08 फीसदी हिस्सेदारी है।