बाजार के भूचाल की चपेट में अडानी का यह शेयर, गिरावट ऐसी कि 50 रुपये पर आया भाव
सप्ताह के चौथे दिन यह शेयर 52.72 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले करीब 4 पर्सेंट टूटकर 50 रुपये के स्तर पर आ गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो भी है। पिछले साल सितंबर महीने में शेयर की कीमत 71.80 रुपये तक पहुंच गई।
भारतीय शेयर बाजार में मचे हाहाकार की चपेट में गौतम अडानी समूह की कंपनियां भी आ गई हैं। अडानी समूह के ज्यादातर शेयर बिकवाली मोड में हैं। इनमें भी एक शेयर ऐसा है जिसकी कीमत अब 50 रुपये के स्तर पर आ गई है। आइए डिटेल में जान लेते हैं कि अडानी की कंपनी के शेयर के बारे में।
सांघी इंडस्ट्रीज के शेयर में गिरावट
गौतम अडानी समूह की सीमेंट कंपनी-सांघी इंडस्ट्रीज के शेयर गुरुवार को बुरी तरह क्रैश हो गए। सप्ताह के चौथे दिन यह शेयर 52.72 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले करीब 4 पर्सेंट टूटकर 50 रुपये के स्तर पर आ गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो भी है। पिछले साल सितंबर महीने में शेयर की कीमत 71.80 रुपये तक पहुंच गई। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है।
12 मार्च से विलय प्रभावी
बीते 12 मार्च से सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अडानी समूह की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड में विलय प्रभावी हो गया है। एनसीएलटी के 9 फरवरी 2026 के आदेश की प्रमाणित प्रति 12 मार्च 2026 को अहमदाबाद के कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल की गई, जिसके बाद स्कीम प्रभावी हो गई। इसका मतलब है कि संघी इंडस्ट्रीज अब अंबुजा सीमेंट्स में पूरी तरह विलय हो गई है और बिना लिक्विडेशन के समाप्त हो गई है। स्कीम की रिकॉर्ड डेट 6 अप्रैल 2026 तय की गई है, जिसके आधार पर सांघी के शेयरधारकों को स्वैप रेशियो के अनुसार अंबुजा के नए शेयर जारी किए जाएंगे।
दिसंबर 2023 में अधिग्रहण
अंबुजा सीमेंट ने दिसंबर 2023 में 5,185 करोड़ रुपये के उद्यम मूल्य पर सांघी इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण पूरा कर लिया था। दिसंबर 2024 में, कंपनी ने सांघी इंडस्ट्रीज और पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज के अपने साथ विलय को मंजूरी दे दी। तब कंपनी ने कहा था कि चूंकि दोनों कंपनियां एक ही तरह के व्यवसाय में हैं, इसलिए इस विलय से सांघी इंडस्ट्रीज के कारोबार को पूरी तरह से अपने में समाहित करने में मदद मिलेगी, जिससे व्यवसाय अधिक प्रभावी और लाभदायक तरीके से चलता रहेगा और अधिक कुशल एवं किफायती प्रबंधन संभव होगा।
दिसंबर 2024 में अंबुजा सीमेंट्स ने कहा था कि दोनों कंपनियों के विलय के बाद, वह अपने शेयरधारकों द्वारा धारित सांघी इंडस्ट्रीज के 10 रुपये अंकित मूल्य के प्रत्येक 100 शेयरों के बदले 2 रुपये अंकित मूल्य के 12 इक्विटी शेयर जारी करेगी। इसके साथ ही, संगी के पात्र शेयरधारक अंबुजा सीमेंट्स के शेयरधारक बन जाएंगे। बता दें कि अडानी समूह की सीमेंट कंपनियों में एक एसीसी लिमिटेड भी है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें