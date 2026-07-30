Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

160 रुपये के पार जाएगा अडानी का यह शेयर, मुनाफा घटने के बाद भी ब्रोकरेज कॉन्फिडेंट

By Deepak Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • ओरिएंट सीमेंट के शेयर की बात करें तो बीएसई पर 136.65 रुपये पर रहा
  • एलारा सिक्योरिटीज के मुताबिक शेयर 163 रुपये तक जा सकता है
अडानी समूह की कंपनी ओरिएंट सीमेंट
अडानी समूह की कंपनी ओरिएंट सीमेंट के शेयर पर नजर

Orient cement share: वैसे तो अडानी समूह की कंपनी ओरिएंट सीमेंट के शेयर इन दिनों सुस्त हैं लेकिन इसके फ्यूचर परफॉर्मेंस को लेकर एक्सपर्ट बुलिश हैं। घरेलू ब्रोकरेज एलारा सिक्योरिटीज के मुताबिक इस शेयर पर दांव लगाने वालों को फायदा हो सकता है।

क्या है शेयर और टारगेट प्राइस?

ओरिएंट सीमेंट के शेयर की बात करें तो बीएसई पर 136.65 रुपये पर रहा। शेयर को लेकर ब्रोकरेज एलारा ने भी टारगेट प्राइस तय किया है। एलारा सिक्योरिटीज के मुताबिक शेयर 163 रुपये तक जा सकता है। शेयर के लिए 52 हफ्ते का हाई 253.80 रुपये है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो 122.20 रुपये है।

ब्रोकरेज ने कहा कि ओरिएंट सीमेंट के कमाई में बढ़ोतरी मुख्य रूप से प्रति टन लागत में QoQ आधार पर 9% की कमी के कारण हुई, जो पिछली दो तिमाहियों में ऑपरेटिंग कॉस्ट में भारी बढ़ोतरी के बाद अब सामान्य होने का संकेत है। हमने देखा कि Q2FY26 और Q4FY26 के बीच प्रति टन लागत 27% बढ़ गई थी, जिससे एक ऊंचा बेस बन गया था। लागत सामान्य होने के कारण, प्रति टन EBITDA तिमाही आधार पर 290 रुपये बढ़कर 960 रुपये हो गया। अडानी ग्रुप के साथ चल रहे इंटीग्रेशन से ग्रुप को कैशफ्लो में फ्लेक्सिबिलिटी मिलने की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने आगे कहा कि हम 163 के टारगेट प्राइस के साथ 'एक्युमुलेट' की सलाह दोहराते हैं।

ये भी पढ़ें:मुनाफा कम, फिर भी डिमांड में अडानी का यह शेयर, 500 रुपये के करीब जाएगा भाव?

कैसे रहे नतीजे?

ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 62.4 प्रतिशत घटकर 77 करोड़ रुपये रह गया। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में कंपनी का मुनाफा 205 करोड़ रुपये था।तिमाही में कंपनी की परिचालन आय 30.25 प्रतिशत घटकर 604 करोड़ रुपये रह गई जो एक साल पहले की समान अवधि में 866 करोड़ रुपये थी। ओरिएंट सीमेंट का कुल खर्च भी 30.11 प्रतिशत घटकर 506 करोड़ रुपये रह गया जबकि पिछले वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 724 करोड़ रुपये था।

ये भी पढ़ें:74% बढ़ा प्रॉफिट तो दहाड़ने लगा शेयर, इंतजार पर मिला है 1100% से ज्यादा रिटर्न
ये भी पढ़ें:डबल हुआ मुनाफा तो रॉकेट की तरह दौड़ा यह शेयर, चेक करें टारगेट प्राइस

कंपनी ने शेयर बाजार को दी एक अलग सूचना में बताया कि उसने वेना एनर्जी केएन विंड पावर प्राइवेट लिमिटेड में 9.04 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। इस 12,34,350 रुपये के सौदे में शेयर और संचयी परिवर्तनीय तरजीही शेयर शामिल हैं। कंपनी ने बताया कि प्रस्तावित अधिग्रहण 31 अगस्त, 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि वेना एनर्जी केएन विंड पावर प्राइवेट लिमिटेड अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन के कारोबार में है। कंपनी कर्नाटक के मंगोली जिले में 46 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना संचालित कर रही है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Business News
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।