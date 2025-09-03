दम दिखाएगा अडानी का यह शेयर? ब्रोकरेज ने कहा- ₹645 के पार जाएगा भाव

ब्रोकरेज फर्म इनक्रेड ने अडानी पावर के शेयर पर 'एड' रेटिंग बरकरार रखी है। अडानी पावर के शेयर का टारगेट प्राइस 649 रुपये है। बता दें कि सितंबर 2024 में शेयर 681.30 रुपये तक पहुंचा था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी था।

Adani Power stock: अडानी ग्रुप की कंपनी-अडानी पावर लिमिटेड को लेकर ब्रोकरेज बुलिश नजर आ रहे हैं। दरअसल, ब्रोकरेज फर्म इनक्रेड ने इस शेयर पर 'एड' रेटिंग बरकरार रखी है। इसके साथ ही ब्रोकरेज ने शेयर के लिए टारगेट प्राइस भी तय किया है। बता दें कि वर्तमान में अडानी पावर के शेयर 608.90 रुपये पर हैं।

शेयर का टारगेट प्राइस अडानी पावर के शेयर का टारगेट प्राइस 649 रुपये है। सितंबर 2024 में शेयर 681.30 रुपये तक पहुंचा था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी था। इस लिहाज से नया टारगेट प्राइस शेयर के 52 वीक हाई से कम है। नवंबर 2024 में शेयर 430.85 रुपये के निचले स्तर पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।

क्या कहा ब्रोकरेज ने? ब्रोकरेज इनक्रेड ने अपने नोट में लिखा है कि अडानी पावर ने 3.2 गीगावाट की नई तापीय क्षमता के लिए लेटर्स ऑफ अवार्ड (LoAs) हासिल कर लिए हैं, जिसमें बिहार में 2.4 गीगावाट और मध्य प्रदेश में 0.8 गीगावाट शामिल हैं। इसने धीरौली कोयला खदान में भी परिचालन शुरू कर दिया है, जिसके बारे में इनक्रेड का मानना ​​है कि इससे कंपनी की ईंधन सुरक्षा और कार्यान्वयन की क्षमता बढ़ेगी। इनक्रेड का अनुमान है कि अडानी पावर वित्त वर्ष 25-28 के दौरान एबिटा में 11% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) हासिल कर सकती है। हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) को अडानी पावर से 6,400 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली आठ ताप विद्युत इकाइयां स्थापित करने का ऑर्डर मिला है। ब्रोकरेज ने अपने नोट में इस ऑर्डर का भी जिक्र किया है।