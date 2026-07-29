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अडानी के इस शेयर को बेचकर निकल रहे निवेशक, मुनाफा बढ़ने के बाद भी हड़कंप

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • चालू वित्त वर्ष 2026-27 की जून तिमाही में अडानी पोर्ट्स का मुनाफा 10.23 प्रतिशत बढ़कर 3,649.50 करोड़ रुपये हो गया
  • इस खबर के बीच अडानी पोर्ट्स के शेयर को बेचने की होड़ थी और यह करीब 4 पर्सेंट टूट गया
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Adani ports share price: गौतम अडानी समूह की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) ने जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। चालू वित्त वर्ष 2026-27 की जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 10.23 प्रतिशत बढ़कर 3,649.50 करोड़ रुपये हो गया। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में कंपनी का मुनाफा 3,310.60 करोड़ रुपये था।

तिमाही में कंपनी की कुल आय बढ़कर 11,673.71 करोड़ रुपये हो गई जो एक वर्ष पहले की समान अवधि में 9,422.18 करोड़ रुपये थी। इस दौरान कंपनी का कुल खर्च भी बढ़कर 7,078.64 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 5,731.88 करोड़ रुपये था। शानदार तिमाही नतीजों के बाद भी बुधवार को अडानी पोर्ट्स के शेयर को बेचने की होड़ थी और यह करीब 4 पर्सेंट टूट गया।

क्या कहा कंपनी के सीईओ ने?

अडानी पोर्ट्स के पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ अश्विनी गुप्ता ने कहा, '' सभी कारोबारी क्षेत्रों में संतुलित वृद्धि से वर्ष 2031 के लिए निर्धारित हमारे महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने का भरोसा और मजबूत हुआ है।'' उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक एक अरब टन (1,000 एमएमटी) क्षमता हासिल करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे घरेलू क्षमता विस्तार कार्यक्रम, बढ़ते अंतरराष्ट्रीय कारोबार और तेजी से विस्तार कर रहे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के दम पर अडानी पोर्ट्स एक अधिक मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, जो लंबे समय तक मूल्य सृजन करने में सक्षम होगा।

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अडानी पोर्ट्स के शेयर का परफॉर्मेंस

अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के शेयर की बात करें तो यह बुधवार को इंट्रा-डे में करीब 4 पर्सेंट टूटकर 1714 रुपये के निचले स्तर पर आ गया। वहीं, शेयर के लिए टारगेट प्राइस की बात करें तो 2000 रुपये के पार है। बीते दिनों ब्रोकरेज HSBC ने शेयर को खरीदने की सलाह देते हुए बाय रेटिंग दी है। इसके साथ ही शेयर का टारगेट प्राइस ₹2200 प्रति शेयर तय किया है। बता दें कि इसी महीने शेयर 1,891.80 रुपये तक गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है।

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18 अगस्त को मिलेगी नई सफलता

केरल सरकार और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वारा पीपीपी मॉडल के तहत विकसित विड़िण्गम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह दुनिया के सबसे तेजी से विकसित हो रहे कंटेनर बंदरगाहों में शामिल हो गया है। इस बंदरगाह से 18 अगस्त से पूर्ण निर्यात-आयात परिचालन शुरू हो जाएगा। परिचालन शुरू होने के साथ ही यह केवल माल पुनः लदान केंद्र से बदलकर एक पूर्ण अंतरराष्ट्रीय माल ढुलाई केंद्र बन जाएगा।

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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