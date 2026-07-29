अडानी की कंपनी को ₹1160 करोड़ का घाटा, एक सैटलमेंट से बिगड़ा हिसाब
मुख्य बातें
- तिमाही के दौरान अडानी एंटरप्राइजेज ने 1160 करोड़ रुपये का नेट लॉस बताया जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में 885 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था
Adani Enterprises Q1 Result: गौतम अडानी समूह की लीडिंग कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही के दौरान कंपनी ने 1160 करोड़ रुपये का नेट लॉस बताया जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में 885 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। इस दौरान ऑपरेशन से होने वाली कमाई सालाना आधार पर (YoY) 50% बढ़कर 32,924 करोड़ रुपये हो गई।
क्यों हुआ कंपनी को नुकसान?
अडानी एंटरप्राइजेज ने यूएस ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) के साथ सैटलमेंट अमाउंट के पेमेंट के कारण 2,644 करोड़ रुपये का असाधारण नुकसान बताया। इसे छोड़कर कंपनी ने 1,295 करोड़ रुपये का प्रॉफिट बताया। कुल खर्च सालाना आधार पर 54% बढ़कर 20,970 करोड़ रुपये से 32,252 करोड़ रुपये हो गया। इस्तेमाल की गई सामग्री की लागत एक साल पहले के 3,393 करोड़ रुपये से तेजी से बढ़कर 14,255 करोड़ रुपये हो गई। कंपनी के कर्मचारियों के लाभ पर खर्च 963 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,094 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने तिमाही के लिए 219 करोड़ रुपये का टैक्स खर्च बताया जबकि जून तिमाही में यह 571 करोड़ रुपये था। इसमें 467 करोड़ रुपये का करंट टैक्स और 248 करोड़ रुपये का डेफर्ड टैक्स क्रेडिट शामिल था।
इस तिमाही में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने 1.7 GW की नई सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग लाइन शुरू की, जिससे कुल मॉड्यूल लाइन क्षमता 5.7 GW हो गई। कंपनी ने यह भी बताया कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 15 जुलाई 2026 से इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू कर दिए। वहीं, गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर 15 मई 2026 से टोल कलेक्शन शुरू हो गया और उसके डेटा सेंटर बिजनेस को 400 MW का नया हाइपरस्केल ऑर्डर मिला।
क्या कहा गौतम अडानी ने?
नतीजों पर बात करते हुए अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल ऑपरेशन की शुरुआत, गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल कलेक्शन, सोलर मॉड्यूल क्षमता का विस्तार और एक बड़े हाइपरस्केल डेटा सेंटर का ऑर्डर कंपनी की ग्रोथ यात्रा में अहम पड़ाव रहे। उन्होंने यह भी कहा कि 15,000 करोड़ रुपये का सफल क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी क्यूआईपी कंपनी की रणनीति और काम करने की क्षमता पर इंस्टीट्यूशनल भरोसे को दिखाता है।
शेयर का परफॉर्मेंस
अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर की बात करें तो बुधवार को यह मामूली बढ़त के साथ 3024.45 रुपये पर बंद हुआ। जुलाई 2026 में शेयर 3,245 रुपये तक भी गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी है। मार्च 2026 में शेयर 1,753.45 रुपये के निचले स्तर पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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