63% गिर गया अडानी की इस कंपनी का मुनाफा, शेयर को लेकर सतर्क हैं निवेशक
दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 63% घटकर 404.25 करोड़ रुपये रहा। एसीसी के शेयर की बात करें तो यह 52 वीक लो के करीब है। प्रमोटर्स में गौतम अडानी की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स के पास 50.05% हिस्सेदारी है। यह 9,39,84,120 शेयर के बराबर है।
ACC Q3FY26 result: गौतम अडानी समूह की सीमेंट कंपनी-एसीसी लिमिटेड ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 63 प्रतिशत घटकर 404.25 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले वित्त वर्ष 2024-25 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 1,091.79 करोड़ रुपये का था।
बिकवाली मोड में है शेयर
ये नतीजे ऐसे समय में आए हैं जब एसीसी लिमिटेड के शेयर बिकवाली मोड में हैं। एसीसी के शेयर की बात करें तो यह 52 वीक लो के करीब है। इसका 52 वीक लो 1,664.70 रुपये था। अहम बात ये है कि पिछले 23 जनवरी को ही शेयर ने इस निचले स्तर को देखा था। फिलहाल शेयर की कीमत 1685.50 रुपये है। एसीसी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 56.69% हिस्सेदारी है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 43.31% की है। प्रमोटर्स में गौतम अडानी की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स के पास 50.05 पर्सेंट हिस्सेदारी है। यह 9,39,84,120 शेयर के बराबर है।
कमाई और खर्च के आंकड़े
एसीसी लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि दिसंबर तिमाही में उसकी कमाई 21.7 प्रतिशत बढ़कर 6,391.17 करोड़ रुपये हो गई, जो अब तक की कंपनी की सबसे अधिक तिमाही आय है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 5,251.70 करोड़ रुपये थी। कंपनी का कुल खर्च 16.84 प्रतिशत बढ़कर 6,114.34 करोड़ रुपये रहा। तिमाही नतीजों पर कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विनोद बाहेती ने कहा- हमने लगातार अपनी वृद्धि को बनाए रखा है और इस मजबूत तिमाही में अब तक की सबसे अधिक तिमाही बिक्री दर्ज की है।
इस तिमाही के दौरान, मूल कंपनी अडानी सीमेंट्स लिमिटेड ने एसीसी और उसकी सहायक कंपनियों के अंबुजा सीमेंट्स में विलय की घोषणा की। इस विलय की वजह से अब 'वन सीमेंट प्लेटफॉर्म' स्थापित होगा। दिसंबर तिमाही के दौरान सीमेंट की बिक्री बढ़कर 113 लाख टन पर पहुंच गई। तिमाही के दौरान कंपनी का नेटवर्थ 389 करोड़ रुपये बढ़कर 20,326 करोड़ रुपये हो गया। तिमाही में प्रति शेयर कंपनी की कमाई 21.5 रुपये रही।