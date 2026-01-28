Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़adani company acc result profit slumps 63 percent to 404 cr rs revenue jump share near 52 week low
63% गिर गया अडानी की इस कंपनी का मुनाफा, शेयर को लेकर सतर्क हैं निवेशक

63% गिर गया अडानी की इस कंपनी का मुनाफा, शेयर को लेकर सतर्क हैं निवेशक

संक्षेप:

दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 63% घटकर 404.25 करोड़ रुपये रहा। एसीसी के शेयर की बात करें तो यह 52 वीक लो के करीब है। प्रमोटर्स में गौतम अडानी की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स के पास 50.05% हिस्सेदारी है। यह 9,39,84,120 शेयर के बराबर है। 

Jan 28, 2026 08:23 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ACC Q3FY26 result: गौतम अडानी समूह की सीमेंट कंपनी-एसीसी लिमिटेड ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 63 प्रतिशत घटकर 404.25 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले वित्त वर्ष 2024-25 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 1,091.79 करोड़ रुपये का था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बिकवाली मोड में है शेयर

ये नतीजे ऐसे समय में आए हैं जब एसीसी लिमिटेड के शेयर बिकवाली मोड में हैं। एसीसी के शेयर की बात करें तो यह 52 वीक लो के करीब है। इसका 52 वीक लो 1,664.70 रुपये था। अहम बात ये है कि पिछले 23 जनवरी को ही शेयर ने इस निचले स्तर को देखा था। फिलहाल शेयर की कीमत 1685.50 रुपये है। एसीसी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 56.69% हिस्सेदारी है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 43.31% की है। प्रमोटर्स में गौतम अडानी की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स के पास 50.05 पर्सेंट हिस्सेदारी है। यह 9,39,84,120 शेयर के बराबर है।

कमाई और खर्च के आंकड़े

एसीसी लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि दिसंबर तिमाही में उसकी कमाई 21.7 प्रतिशत बढ़कर 6,391.17 करोड़ रुपये हो गई, जो अब तक की कंपनी की सबसे अधिक तिमाही आय है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 5,251.70 करोड़ रुपये थी। कंपनी का कुल खर्च 16.84 प्रतिशत बढ़कर 6,114.34 करोड़ रुपये रहा। तिमाही नतीजों पर कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विनोद बाहेती ने कहा- हमने लगातार अपनी वृद्धि को बनाए रखा है और इस मजबूत तिमाही में अब तक की सबसे अधिक तिमाही बिक्री दर्ज की है।

इस तिमाही के दौरान, मूल कंपनी अडानी सीमेंट्स लिमिटेड ने एसीसी और उसकी सहायक कंपनियों के अंबुजा सीमेंट्स में विलय की घोषणा की। इस विलय की वजह से अब 'वन सीमेंट प्लेटफॉर्म' स्थापित होगा। दिसंबर तिमाही के दौरान सीमेंट की बिक्री बढ़कर 113 लाख टन पर पहुंच गई। तिमाही के दौरान कंपनी का नेटवर्थ 389 करोड़ रुपये बढ़कर 20,326 करोड़ रुपये हो गया। तिमाही में प्रति शेयर कंपनी की कमाई 21.5 रुपये रही।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।