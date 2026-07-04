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अडानी पर केस दर्ज नहीं करना चाहिए था… अमेरिकी न्याय विभाग ने मानी गलती

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने अडानी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को वापस लेने के अपने फैसले का जोरदार बचाव किया है
  • अमेरिकी न्याय विभाग ने संघीय अदालत में दाखिल जवाब में कहा कि यह मामला कानूनी रूप से कमजोर था
अडानी पर केस दर्ज नहीं करना चाहिए था… अमेरिकी न्याय विभाग ने मानी गलती

अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी और सात अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को वापस लेने के अपने फैसले का जोरदार बचाव किया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने ये तक कह दिया कि यह मामला एक साल पहले ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए था या इसे शुरू ही नहीं किया जाना चाहिए था। बता दें कि साल 2024 में बाइडेन प्रशासन के तहत न्याय विभाग ने गौतम अडानी और अन्य आरोपियों पर करीब 25 करोड़ डॉलर (लगभग 2,150 करोड़ रुपये) की कथित रिश्वत योजना में शामिल होने और अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। आरोप था कि इस कथित योजना के दौरान अडानी ग्रीन एनर्जी ने अमेरिकी निवेशकों से कम से कम 17.5 करोड़ डॉलर (करीब 1,500 करोड़ रुपये) जुटाए थे।

क्या कहा अमेरिकी न्याय विभाग ने?

अमेरिकी न्याय विभाग ने संघीय अदालत में दाखिल 10 पन्नों के विस्तृत जवाब में कहा कि यह मामला कानूनी रूप से कमजोर था, अमेरिकी विदेश नीति के हितों के खिलाफ था और ट्रंप प्रशासन की नई प्रवर्तन नीति के अनुरूप भी नहीं था। न्याय विभाग ने कहा कि अगर सरकारी वकीलों को केस वापस लेने के फैसलों को सबके सामने सही ठहराना पड़ा तो भविष्य में केस वापस लेने में हिचकिचाहट होगी। वहीं, अंदरूनी और गोपनीय चर्चाएं सबके सामने आ जाएंगी और चार्ज लगाने के फैसलों पर एग्जीक्यूटिव ब्रांच के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा।

अमेरिकी न्याय विभाग ने यह जवाब अमेरिकी जिला न्यायाधीश निकोलस गारौफिस से स्पष्टीकरण मांगने के बाद दिया है। न्यायाधीश ने DOJ से पूछा था कि आखिर वह आरोपपत्र को स्थायी रूप से क्यों खत्म करना चाहता है। न्यायाधीश ने विभाग की पहले की संक्षिप्त याचिका को अपर्याप्त और अस्पष्ट बताया था।

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प्रिंसिपल एसोसिएट डिप्टी अटॉर्नी जनरल आर. ट्रेंट मैककॉट्टर ने कहा कि उन्होंने बचाव पक्ष के वकीलों से कई दौर की बैठकें कीं, सैकड़ों पन्नों के दस्तावेजों की समीक्षा की और स्वतंत्र कानूनी विश्लेषण के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि मामला आगे बढ़ाने का कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह फैसला लेना बिल्कुल भी कठिन नहीं था।

डिपार्टमेंट ने सभी आरोप वापस लेने के छह मुख्य कारण बताए

- कथित हरकतें मुख्य रूप से भारत में हुई थीं

-भारतीय अधिकारियों ने आरोपों की जांच की थी और कोई कार्रवाई योग्य गलत काम नहीं पाया था

-निवेशकों को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ था

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- मुख्य सबूत और गवाह विदेश में थे

-आरोपियों के कभी अमेरिकी अदालत में पेश होने की संभावना कम थी

- अभियोजन पक्ष को सबूतों से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था।

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लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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