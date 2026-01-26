अरबपतियों में घटा अडानी-अंबानी का रुतबा, दौलत गंवाने में दोनों टॉप-3 में

संक्षेप: Adani-Ambani: गौतम अडानी और मुकेश अंबानी, भारत के शीर्ष अरबपति, इस साल अपनी संपत्ति में भारी कमी का सामना कर रहे हैं। आर्थिक झटकों और शेयर बाजार में गिरावट के चलते, दोनों अरबपतियों की रैंकिंग में गिरावट आई है। जानिए इनके पीछे की कहानी।

इस साल रिलायंस ग्रुप के मुकेश अंबानी और अडानी ग्रुप के गौतम अडानी को बड़ा झटका लगा है। इस साल दौलत गंवाने वाले अरबपतियों की लिस्ट में लैरी एलिसन के बाद मुकेश अंबानी और गौतम अडानी हैं। अडानी ने इस साल अब तक 14.5 अरब डॉलर गंवाए हैं। इनमें से 7.88 अरब डॉलर तो उन्होंने शुक्रवार को ही गंवा दिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

वहीं, ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स की 26 जनवरी की ताजा सूची में अडानी के सिर से एशिया के दूसरे सबसे रईस का ताज भी छिन गया है। अब इस पोजीशन पर चीन के कारोबारी झोंग शानशान आ गए हैं। वहीं अंबानी को इस साल 15.1 अरब डॉलर का झटका लगा है और उनपर दुनिया के अमीरों की टॉप-20 लिस्ट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। अंबानी 92.6 अरब डॉलर के साथ दुनिया 19वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं।

अडानी के नेटवर्थ में गिरावट की वजह दरअसल अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर शुक्रवार को 13% तक टूट गए। अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (SEC) के कथित धोखाधड़ी और 26.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के रिश्वत मामले में गौतम अडानी और सागर अडानी को समन जारी करने के लिए अदालत से मंजूरी मांगने की खबरों के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में गिरावट आई। हालांकि अडानी ग्रुप ने आरोपों को खारिज किया और कहा कि अमेरिकी अभियोजकों के आरोप निराधार हैं और ग्रुप सभी कानूनों का अनुपालन करता है।

दुनिया के टॉप-10 अरबपति ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक एलन मस्क की दौलत अभी 690 अरब डॉलर है और वह दुनिया के सबसे रईस शख्स हैं। मस्क की दौलत में इस साल अब तक 70.2 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। यह अडानी की जीवनभर की कमाई से भी अधिक है।

दूसरे नंबर पर लैरी पेज हैं। इन्होंने इस साल 11.7 अरब डॉलर अपने नेटवर्थ में जोड़े हैं। इनकी कुल दौलत 281 अरब डॉलर है।

जेफ बेजोस को इस साल 7.69 अरब डॉलर का फायदा हुआ है। शुक्रवार को इनकी दौलत में 4.48 अरब डॉलर का इजाफा हुआ और बेजोस दुनिया के अमीरों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर पहुंच गए। इनकी कुल संपत्ति 261 अरब डॉलर है।

चौथे नंबर पर सर्गी ब्रिन हैं। इस साल 10.9 अरब डॉलर कमाने वाले ब्रिन के पास कुल 261 अरब डॉलर की संपत्ति है।

मार्क जुकरबर्ग 233 अरब डॉलर के साथ 5वें स्थान पर हैं तो लैरी एलिसन 231 अरब डॉलर के साथ छठे स्थान पर। बर्नार्ड अर्नाल्ट को इस साल 13.05 अरब डॉलर का झटका लगा है। 194 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ अर्नाल्ट सातवें नंबर पर हैं।