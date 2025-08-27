ट्रंप टैरिफ से अडानी-अंबानी को लगा बड़ा झटका, रुतबा घटा और दौलत भी

अंबानी और अडानी की दौलत भी घटी है और रुतबा भी। अडानी दुनिया के अमीरों की टॉप-20 लिस्ट से बाहर हो गए हैं और अंबानी 100 अरब डॉलर क्लब से। भारत के अन्य शीर्ष अरबपतियों की कुल संपत्ति में भारी गिरावट देखी गई।

ट्रंप के टैरिफ लगाने से पहले ही मंगलवार को भारतीय अरबपतियों को बड़ा झटका लगा। अंबानी और अडानी की दौलत भी घटी है और रुतबा भी। अडानी दुनिया के अमीरों की टॉप-20 लिस्ट से बाहर हो गए हैं और अंबानी 100 अरब डॉलर क्लब से।

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत के शीर्ष अरबपतियों की कुल संपत्ति में भारी गिरावट देखी गई। विशेष रूप से, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की नेटवर्थ में एक ही दिन में क्रमशः 2.04 अरब डॉलर और 1.80 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई, जिससे दोनों उद्योगपतियों की कुल संपत्ति में संयुक्त तौर पर 3.84 अरब डॉलर की कमी आई।

क्यों आई गिरावट अमेरिका के भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाने पर एक मसौदा नोटिस जारी करने के बाद मंगलवार को घरेलू शेयर मार्केट में चौतरफा बिकवाली हुई। सेंसेक्स 849.37 अंक गिरकर 80,786.54 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 255.70 अंक टूटकर 24,712.05 अंक पर बंद हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेकर अडानी ग्रुप के शेयर भी लाल निशान पर बंद हुए। इसका असर अडानी-अंबानी के नेटवर्थ पर भी पड़ा।

मुकेश अंबानी (नेट वर्थ: 99.0 अरब डॉलर) रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं , की संपत्ति में पिछले दिन 2.04 अरब डॉलर (2% की कमी) की गिरावट देखी गई। हालांकि, वर्ष की शुरुआत से अब तक उनकी संपत्ति में 8.39 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो रिलायंस की एनर्जी और टेलीकॉम में मजबूत प्रदर्शन के कारण हुई है। रिलायंस ने हाल ही में एशियन पेंट्स में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री ($895 मिलियन) जैसे कदम उठाए हैं, जिससे बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला।

गौतम अडानी (नेट वर्थ: 77.6 अरब डॉलर) अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति में 1.80 अरब डॉलर की कमी आई है। वर्ष 2025 की शुरुआत से अब तक उनकी संपत्ति में 1.06 अरब डॉलर की गिरावट देखी गई है। अडानी ग्रुप के शेयरों में आई यह गिरावट कंपनी द्वारा विविधिकरण (diversification) और हाल के निवेशों (जैसे कि वियतनाम में 10 अरब डॉलर के निवेश की योजना) के बावजूद देखी गई है। हालांकि, अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर जैसी कंपनियों के शेयर में इस साल 10% और 13% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

