अडानी-अंबानी ने पाया खोया हुआ रुतबा, अमेरिकियों पर हुई डॉलर की बारिश

अरबपतियों की लिस्ट में एक बार फिर भारी उथल-पुथल हुई है। अंबानी, अडानी ने जहां अपना खोया रुतबा हासिल किया है वहीं, एलन मस्क, लैरी एलिसन, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, लैरी पेज, सर्गी ब्रिन पर डॉलर की बारिश हुई है। बीते हफ्ते शुक्रवार को एलन मस्क से लेकर जेनसेन हुआंग तक दिग्गज अरबपतियों की संपत्ति में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन सोमवार को हुआंग को छोड़ इन अरबपतियों पर डॉलर की बारिश हुई। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स की ताजा लिस्ट के मुताबिक एलन मस्क की संपत्ति सोमवार को 16.7 अरब डॉलर की बारिश हुई और अब उनका नेटवर्थ 465 अरब डॉलर हो गया है।

लैरी एलिसन ने 6.69 अरब डॉलर कमाया और उनका नेटवर्थ 351 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। मार्क जुकरबर्ग 252 अरब डॉलर के नेटवर्थ पर हैं और इनकी संपत्ति में 1.77 अरब डॉलर की बढ़त दर्ज की गई है। जेफ बेजोस को 1.28 अरब डॉलर का फायदा हुआ है। अब इनके पास 244 अरब डॉलर का नेटवर्थ है।

लैरी पेज 4 अरब डॉलर बनाए हैं और उनकी कुल संपत्ति अब 220 अरब डॉलर हो गई है। जबकि, सर्गी ब्रिन के नेटवर्थ में 3.71 डॉलर का इजाफा हुआ है। इनका नेटवर्थ अब 205 अरब डॉलर है। बर्नार्ड अर्नाल्ट को 4 अरब डॉलर का झटका लगा है। उनकी संपत्ति अब 177 अरब डॉलर रह गई है। जेनसेन हुआंग, जो दुनिया के 9वें अमीर व्यक्ति हैं, ने 4 अरब डॉलर गंवाए हैं। अब इनकी संपत्ति 1.78 अरब डॉलर है। माइकल डेल को 1.04 अरब डॉलर का फायदा हुआ है। इनकी कुल संपत्ति अब 152 अरब डॉलर है। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में अब ये 10वें नंबर पर हैं।