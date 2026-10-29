टाटा के होटल कारोबार को मिला अडानी का साथ, डील के बीच शेयर 52 हफ्ते के हाई पर
मुख्य बातें
- टाटा समूह की कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने एक बड़ी डील की है
- यह डील अडानी समूह की कंपनी के साथ की गई है
टाटा समूह की कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (IHCL) और अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल) ने एक बड़ी डील की है। इस डील की खबर के बीच इंडियन होटल्स के शेयर में उछल आया और यह बीएसई पर 816 रुपये के स्तर तक जा पहुंचा। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। शेयर की क्लोजिंग 809 रुपये के स्तर पर हुई। बता दें कि अडानी एयरपोर्ट शेयर बाजार में लिस्ट नहीं है। यह कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के तहत संचालित होती है। अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर 5.06% चढ़कर 2607.50 रुपये पर बंद हुए।
डील की डिटेल
इंडियन होटल्स और अडानी एयरपोर्ट की डील के तहत मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ और गुवाहाटी में 2,000 कमरों के आठ होटल का संचालन किया जाएगा। ये होटल अलग-अलग शहरों के एयरपोर्ट के पास स्थित होंगे। ये होटल टाटा समूह की ताज, विवांता, गेटवे और जिंजर ब्रांड के अंतर्गत संचालित किए जाएंगे। इन होटल का विकास अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स करेगी जबकि इनके संचालन की जिम्मेदारी इंडियन होटल्स कंपनी के पास होगी।
क्या का IHCL के सीईओ ने?
IHCL के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पुनीत चटवाल ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। उन्होंने बताया कि अडानी समूह के साथ यह साझेदारी देश के यात्रा और पर्यटन क्षेत्र को आगे बढ़ाने के साझा दृष्टिकोण पर आधारित है।
इस डील के तहत तीन ताज, दो विवांता, एक गेटवे और दो जिंजर होटल विकसित किए जाएंगे। इन होटल के जुड़ने से देश के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर IHCL के अलग-अलग ब्रांड के होटल की संख्या बढ़कर 25 हो जाएगी।
अडानी एयरपोर्ट का प्लान
बता दें कि अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने छह एयरपोर्ट्स पर 655 एकड़ से अधिक भूमि विकसित करने के लिए अडानी एयरपोर्ट सिटी लिमिटेड का गठन किया है। यह भूमि पांच राज्यों में स्थित है, जिसमें मुंबई और नवी मुंबई में लगभग 440 एकड़ जमीन शामिल है। पहले चरण में अडानी एयरपोर्ट सिटी मुंबई, नवी मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी में लगभग 2.2 करोड़ वर्ग फुट क्षेत्र विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी। शहरों के लिहाज से मुंबई में एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 पर एक ताज होटल निर्माणाधीन है। अहमदाबाद में ताज और विवांता होटल का निर्माण काफी आगे बढ़ गया है।
लखनऊ में विवांता और जिंजर होटल विकसित किए जाएंगे, जबकि गुवाहाटी में ताज, गेटवे और जिंजर ब्रांड के होटल होंगे। इन आठ होटल में ठहरने, खानपान, बैठकों एवं आयोजनों के साथ-साथ 'वेलनेस' और मनोरंजन की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें