घरेलू शेयर बाजार में भारी बिकवाली के बीच 8% चढ़ा सोलर स्टॉक, तीन दिन से खरीदने की होड़, 2-2 एक्सपर्ट्स बुलिश
ACME Solar Holdings के शेयरों की कीमतों में आज 8 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव पिछले तीन दिन से बढ़ रहा है। 2-2 एक्सपर्ट्स ने खरीदने की सलाह दी है।
Stock in Focus: शेयर बाजारों में भारी गिरावट के बीच ACME Solar Holdings के शेयरों की कीमतों में आज 8 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में लगातार तीसरे कारोबारी दिन तेजी दर्ज की गई है। इन तीन कारोबारी दिन में इस स्टॉक का भाव 15 प्रतिशत बढ़ा है। एक महीने से ACME Solar Holdings के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 16 प्रतिशत का फायदा हुआ है। आइए जानते हैं शेयरों में इस उछाल की वजह क्या है?
ACME Solar Holdings के शेयर बीएसईमें 253.45 रुपये के लेवल पर ओपन हुए थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 8 प्रतिशत की तेजी के बाद 274.35 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए।
क्यों बढ़ रहा है इस कंपनी के शेयरों का भाव
कंपनी की तरफ से दिए गए हालिया बिजनेस अपडेट की वजह से इस स्टॉक को खरीदने की होड़ निवेशकों में मची हुई है। 24 मार्च को कंपनी की सब्सिडियरी ACME सूर्या पावर प्राइवेट लिमिटेड ने बताया था कि राजस्थान के बीकानेर में स्थिति बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के दूसरे फेज की कमीशनिंग हो गई है। इससे पहले 13 मार्च को कंपनी ने दी जानकारी में कहा था कि कई सब्सिडियरी कंपनियों 142.67 MW/481.49 MWh ने कमिशनिंग की थी।
26 मार्च को कंपनी की सब्सिडियरी ACME Eco Clean Energy Private Limited गुजरात के सुंदरनगर स्थिति 100 मेगावाट के विंड पावर में 4 मेगावाट के विंड पावर प्रोजेक्ट की कमिशनिंग कर दी है।
एक्सपर्ट्स बुलिश
ब्रोकरेज हाउस सेंट्रम ने ACME Solar के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेद हाउस ने 315 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। Investec ने इस सोलर स्टॉक के लिए 319 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। बता दें, बीते एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 38.38 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।