शेयर बाजार में मचे हाहाकार के बीच यह स्टॉक 9% चढ़ा, निवेशक क्यों खरीद रहे शेयर
ACME Solar Holdings Ltd के शेयरों में आज शुक्रवार को 9 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिल रही है। इस कंपनी के शेयरों में तेजी के पीछे की वजह राजस्थान से आई एक खबर है। कंपनी ने राजस्थान स्थित बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की कमिशनिंग का ऐलान किया है। इस खबर से निवेशक स्टॉक खरीदने को इच्छुक दिख रहे हैं। ACME Solar ने अपने सब्सिडियरी के लिए 142.67 MW / 481.49 MWh मेगावाट की क्षमता के BESS पहले चरण की कमिशनिंग की जानकारी दी है।
9% चढ़ा शेयर
बीएसई में आज शुक्रवार को ACME Solar Holdings Ltd के शेयर 241.95 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 9 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 262.45 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।
पिछले एक साल में कैसा रहा प्रदर्शन?
ACME Solar Holdings Ltd के शेयरों की कीमतों में बीते एक साल में 27 प्रतिशत की तेजी आई है। कंपनी का 52 वीक हाई 324.25 रुपये है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 172.90 रुपये है। ACME Solar Holdings Ltd का मार्केट कैप 15473.49 करोड़ रुपये का है।
कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी?
ACME Solar Holdings Ltd का नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही के दौरान 114 करोड़ रुपये रहा है। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 112 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 617 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 53.90 प्रतिशत अधिक है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 401 करोड़ रुपये रहा था।
इस कंपनी ने निवेशकों को दो बार डिविडेंड दिया है। पहली बार कंपनी ने 2025 में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 0.20 रुपये का डिविडेंड दिया था। दूसरी बार कंपनी ने 2026 में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 0.20 रुपये का डिविडेंड दिया था।
कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी दिसंबर तिमाही के दौरान 83.29 प्रतिशत थी। वहीं, पब्लिक के पास तब 16.60 प्रतिशत हिस्सा था। इससे पहले सितंबर तिमाही में प्रमोटर्स के पास 83.41 प्रतिशत हिस्सा था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।