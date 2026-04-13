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बाजार में जारी तूफान के बीच सोलर स्टॉक आज 7% उछला, एक्सपर्ट बोले खरीद लो, चेक करें टारगेट प्राइस

Apr 13, 2026 05:05 pm ISTTarun Pratap Singh मिंट
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ACME Solar Holdings के शेयरों में आज सोमवार को गिरावट के माहौल में भी तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव 7 प्रतिशत चढ़ गया। इस स्टॉक को ब्रोकरेज हाउस ने खरीदने की सलाह दी है। उनका भरोसा है कि कंपनी के शेयरों में 30% की तेजी आने वाले समय में देखने को मिलेगी। 

बाजार में जारी तूफान के बीच सोलर स्टॉक आज 7% उछला, एक्सपर्ट बोले खरीद लो, चेक करें टारगेट प्राइस

Stock to Buy: आज सोमवार को घरेलू शेयर बाजारों भारी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन कुछ कंपनियों के शेयरों में इस गिरावट के बीच भी तेजी दर्ज कई गई है। उसी में से एक कंपनी ACME Solar Holdings भी है। कंपनी के शेयरों में आज सोमवार को 7 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। सोलर स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स काफी आश्वस्त हैं। उन्होंने ACME Solar Holdings को खरीदने की सलाह दे डाली है।

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बीएसई में आज सोमवार को ACME Solar Holdings के शेयर 268.05 रुपये के स्तर पर ओपन हुए। कुछ देर के बाद कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 7 प्रतिशत की तेजी के साथ 289 रुपये के स्तर पर पहुंच गए। सोलर स्टॉक का 52 वीक हाई 324.25 रुपये और 52 वीक लो लेवल 195.65 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 17209 करोड़ रुपये का है।

एक्सपर्ट्स ने क्या टारगेट प्राइस सेट किया है

ब्रोकरेज हाउस HSBC ने ACME Solar Holdings को BUY रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से 350 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया गया है। जोकि 30 प्रतिशत की तेजी को दर्शाता है।

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ब्रोकरेज हाउस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मौजूगा समय में ACME की क्षमता 3 गीगावाट की है। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि कंपनी की ओवरआल क्षमता में 2.7x अगले दो से तीन साल में बढ़ेगा। इसके अलावा कंपनी रणनीतिक तौर पर सोलर एनर्जी से अपने पोर्टफोलियो में विंड और बैटरी स्टोरेज को भी जोड़ रही है। कंपनी अपने पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही है। जोकि अच्छी बात है।

रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि ACME Solar Holdings का EBITDA वित्त वर्ष 26 से 28 के दौरान 72 प्रतिशत के CAGR से बढ़ेगा। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट में कर्ज को लेकर चिंता जाहिर की गई है। कंपनी का डेट-टू-इक्विटी रेशियो 80:20 है। इसके अलावा इक्विपमेंट्स आदि के बढ़ते खर्च भी दबाव बढ़ाएंगे।

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शेयरों का प्रदर्शन 1 साल में कैसा रहा है?

पिछले एक महीने में ACME Solar Holdings के शेयरों की कीमतों में 18 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में यह स्टॉक 42 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न देने में सफल रहा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 4.30 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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