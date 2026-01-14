विजय केडिया ने इस स्मॉलकैप स्टॉक पर लगाया बड़ा दांव, खरीदे 10000000 शेयर

संक्षेप: दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने अपनी इनवेस्टमेंट फर्म केडिया सिक्योरिटीज के जरिए पटेल इंजीनियरिंग के 1 करोड़ शेयर खरीदे हैं। पटेल इंजीनियरिंग के शेयर बुधवार को 4% से ज्यादा उछल गए हैं।

मल्टीबैगर स्मॉलकैप स्टॉक्स को शुरुआत में ही पहचानने के लिए मशहूर दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने एक बड़ा दांव लगाया है। विजय केडिया ने पटेल इंजीनियरिंग के शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है। केडिया ने अपनी इनवेस्टमेंट फर्म केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के जरिए पटेल इंजीनियरिंग के 1 करोड़ शेयर खरीदे हैं। इतने शेयर खरीदने के साथ ही कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 1.01 पर्सेंट हो गई है। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है। पटेल इंजीनियरिंग के शेयर बुधवार को BSE में 4 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 27.85 रुपये पर पहुंच गए हैं।

एक साल में 42% से ज्यादा टूट गए हैं पटेल इंजीनियरिंग के शेयर

स्मॉलकैप कंपनी पटेल इंजीनियरिंग (Patel Engineering) के शेयर पिछले एक साल में 42 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। पटेल इंजीनियरिंग के शेयर 14 जनवरी 2025 को 47.69 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 14 जनवरी 2026 को 27.85 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो पटेल इंजीनियरिंग के शेयरों में 28 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 3 महीने में सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयरों में 23 पर्सेंट की गिरावट आई है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 51.86 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 26.16 रुपये है।