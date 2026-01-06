रेखा झुनझुनवाला ने बेचे इस बैंक के शेयर, बड़े शेयरधारकों की लिस्ट से गायब है उनका नाम

संक्षेप: रेखा झुनझुनवाला का नाम केनरा बैंक के बड़े शेयरधारकों की लिस्ट से गायब है, जो संकेत करता है कि झुनझुनवाला या तो केनरा बैंक से पूरी तरह बाहर हो गई हैं या फिर बैंक में उनकी हिस्सेदारी 1% से कम रह गई है।

दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला या तो केनरा बैंक के पूरे शेयर बेचकर इससे बाहर हो गई हैं या फिर उन्होंने इस सरकारी बैंक में अपनी हिस्सेदारी घटा ली है। इस बात का इशारा दिसंबर 2025 तिमाही की हालिया शेयरहोल्डिंग से मिलता है। केनरा बैंक के शेयर मंगलवार को BSE में उछाल के साथ 156.10 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। बैंक के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल के बिल्कुल करीब हैं। केनरा बैंक के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 158 रुपये है। वहीं, बैंक के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 78.58 रुपये है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बड़े शेयरहोल्डर्स की लिस्ट से गायब है रेखा झुनझुनवाला का नाम

दिसंबर 2025 तिमाही के हालिया शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, रेखा झुनझुनवाला का नाम केनरा बैंक के बड़े शेयरधारकों की लिस्ट से गायब है, जो कि संकेत करता है कि रेखा झुनझुनवाला या तो केनरा बैंक से पूरी तरह बाहर हो गई हैं या फिर बैंक में उनकी हिस्सेदारी 1 पर्सेंट से कम रह गई है। सितंबर 2025 तिमाही में रेखा झुनझुनवाला के पास केनरा बैंक के 142,443,000 शेयर थे। बैंक में उनकी 1.57 पर्सेंट हिस्सेदारी थी। रेखा झुनझुनवाला ने जून 2025 तिमाही के मुकाबले सितंबर तिमाही में बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी। दिसंबर 2025 तिमाही की शेयरहोल्डिंग को हमने NSE से लिया है, शेयरहोल्डर्स में रेखा झुनझुनवाला का नाम नहीं है। इसके अलावा, Trendlyne के डेटा में भी केनरा बैंक में रेखा झुनझुनवाला की हिस्सेदारी 1 पर्सेंट से कम बताई गई है।