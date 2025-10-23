Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Ace Investor Mukul Agrawal buys stake in Protean eGov Ramesh Damani also hold stake in company
दमानी के बाद इस दिग्गज ने लगाया दांव, इस साल 55% टूट चुका है यह शेयर

दमानी के बाद इस दिग्गज ने लगाया दांव, इस साल 55% टूट चुका है यह शेयर

संक्षेप: दिग्गज इनवेस्टर मुकुल अग्रवाल ने प्रोटीन ई-गवर्नेंस पर दांव लगाया है। मुकुल अग्रवाल ने प्रोटीन ई-गवर्नेंस के 6 लाख से ज्यादा शेयर खरीदे हैं। मशहूर निवेशक रमेश दमानी के पास भी कंपनी के 4 लाख से ज्यादा शेयर हैं।

Thu, 23 Oct 2025 07:50 PMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिग्गज निवेशक मुकुल महावीर अग्रवाल ने प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज पर दांव लगाया है। मुकुल अग्रवाल ने प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज के शेयर खरीदे हैं। स्टॉक मार्केट के मशहूर इनवेस्टर रमेश दमानी का भी कंपनी पर दांव है। हालांकि, प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज के शेयर पिछले कुछ समय से दबाव में हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयर करीब 55 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। वहीं, पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 39 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है।

मुकुल अग्रवाल के पास प्रोटीन ई-गवर्नेंस के 6 लाख से ज्यादा शेयर
चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही के शेयरहोल्डिंग डेटा के मुताबिक, मुकुल अग्रवाल के पास प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज के 6 लाख से ज्यादा शेयर हैं। कंपनी में उनकी हिस्सेदारी करीब 1.5 पर्सेंट है। प्रोटीन ई-गवर्नेंस का पहले नाम NSDL ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर था। दिग्गज निवेशक रमेश दमानी की प्रोटीन ई-गवर्नेंस में 1.05 पर्सेंट हिस्सेदारी है। दमानी के पास प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज के 4 लाख से ज्यादा शेयर हैं। इस साल मई में प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज के शेयरों में उस समय भारी बिकवाली का दबाव देखने को मिला, जब कंपनी ने घोषणा की कि उसे सरकार के PAN 2.0 प्रोजेक्ट के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। इस घोषणा के बाद एक ही दिन में कंपनी के शेयर करीब 20 पर्सेंट टूट गए।

ये भी पढ़ें:5 टुकड़े में बंट चुका है 75 रुपये का यह शेयर, अब 450 रुपये के ऊपर पहुंचा दाम

इस साल अब तक 55% लुढ़क गए हैं कंपनी के शेयर
प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज के शेयर इस साल अब तक करीब 55 पर्सेंट टूट गए हैं। इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी 2025 को कंपनी के शेयर 1935.05 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 23 अक्टूबर 2025 को 874.30 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले छह महीने में कंपनी के शेयरों में 39 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। कंपनी के शेयर 23 अप्रैल 2025 को 1438.60 रुपये पर थे, जो कि 23 अक्टूबर 2025 को 875 रुपये से नीचे आ गए हैं। अगर पिछले एक साल की देखें तो कंपनी के शेयर 53 पर्सेंट टूटे हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2074.40 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 716.50 रुपये है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।