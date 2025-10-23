दमानी के बाद इस दिग्गज ने लगाया दांव, इस साल 55% टूट चुका है यह शेयर

संक्षेप: दिग्गज इनवेस्टर मुकुल अग्रवाल ने प्रोटीन ई-गवर्नेंस पर दांव लगाया है। मुकुल अग्रवाल ने प्रोटीन ई-गवर्नेंस के 6 लाख से ज्यादा शेयर खरीदे हैं। मशहूर निवेशक रमेश दमानी के पास भी कंपनी के 4 लाख से ज्यादा शेयर हैं।

दिग्गज निवेशक मुकुल महावीर अग्रवाल ने प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज पर दांव लगाया है। मुकुल अग्रवाल ने प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज के शेयर खरीदे हैं। स्टॉक मार्केट के मशहूर इनवेस्टर रमेश दमानी का भी कंपनी पर दांव है। हालांकि, प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज के शेयर पिछले कुछ समय से दबाव में हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयर करीब 55 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। वहीं, पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 39 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है।

मुकुल अग्रवाल के पास प्रोटीन ई-गवर्नेंस के 6 लाख से ज्यादा शेयर

चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही के शेयरहोल्डिंग डेटा के मुताबिक, मुकुल अग्रवाल के पास प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज के 6 लाख से ज्यादा शेयर हैं। कंपनी में उनकी हिस्सेदारी करीब 1.5 पर्सेंट है। प्रोटीन ई-गवर्नेंस का पहले नाम NSDL ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर था। दिग्गज निवेशक रमेश दमानी की प्रोटीन ई-गवर्नेंस में 1.05 पर्सेंट हिस्सेदारी है। दमानी के पास प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज के 4 लाख से ज्यादा शेयर हैं। इस साल मई में प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज के शेयरों में उस समय भारी बिकवाली का दबाव देखने को मिला, जब कंपनी ने घोषणा की कि उसे सरकार के PAN 2.0 प्रोजेक्ट के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। इस घोषणा के बाद एक ही दिन में कंपनी के शेयर करीब 20 पर्सेंट टूट गए।