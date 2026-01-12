मुकुल अग्रवाल ने 100 साल पुरानी कंपनी के खरीदे 4 करोड़ से ज्यादा शेयर, ₹18 पर आया भाव
दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल ने बाजार की भीड़ से अलग हटकर एक बड़ा दांव खेला है। उन्होंने ₹20 से कम कीमत वाले स्टॉक में भारी निवेश कर दलाल स्ट्रीट का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।
Penny Stock: भारतीय शेयर बाजार में इस समय सतर्कता का माहौल बना हुआ है। ग्लोबल संकेतों और भू-राजनीतिक तनावों के चलते सेंसेक्स और निफ्टी की शुरुआत कई दिनों से उतार-चढ़ाव भरी रही है। ऐसे माहौल में जहां ज्यादातर निवेशक संभलकर कदम रख रहे हैं, वहीं दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल ने बाजार की भीड़ से अलग हटकर एक बड़ा दांव खेला है। उन्होंने ₹20 से कम कीमत वाले स्टॉक में भारी निवेश कर दलाल स्ट्रीट का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।
मुकुल अग्रवाल ने खरीदे 4,40,19,921 शेयर
मुकुल अग्रवाल ने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (HCC) में करीब 4,40,19,921 शेयर खरीदे हैं, जो कंपनी में लगभग 1.68% हिस्सेदारी के बराबर है। यह निवेश ऐसे समय पर किया गया है जब बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन कंपनी का ऑर्डर बुक ₹13,152 करोड़ का मजबूत स्तर दिखाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है और उसका बिजनेस विजिबिलिटी काफी मजबूत बनी हुई है। इस बीच, कंपनी के शेयर आज 2 पर्सेंट तक चढ़कर 18.44 रुपये पर आ गए।
100 साल पुरानी है कंपनी
करीब 100 साल पुराने इंजीनियरिंग अनुभव वाली HCC भारत की जानी-मानी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक है। कंपनी ने देश की 26% हाइड्रो पावर और 60% न्यूक्लियर पावर क्षमता से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। इसके अलावा, HCC ने हजारों किलोमीटर एक्सप्रेसवे और हाईवे, सैकड़ों किलोमीटर टनल और सैकड़ों पुलों का निर्माण किया है। आज कंपनी ट्रांसपोर्टेशन, पावर और वाटर जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में अपनी मजबूत मौजूदगी रखती है।
कंपनी के शेयरों के हाल
वित्तीय आंकड़ों की बात करें तो HCC का मार्केट कैप करीब ₹4,785 करोड़ है। शेयर अपने 52-वीक लो से करीब 12% ऊपर आ चुका है और पिछले 3 साल में करीब 160% का मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। जानकारों का मानना है कि मुकुल अग्रवाल का निवेश कंपनी की लंबी अवधि की संभावनाओं पर भरोसा दिखाता है। मजबूत ऑर्डर बुक और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सरकार के बढ़ते खर्च को देखते हुए, यह स्टॉक आने वाले समय में निवेशकों की नजर में बना रह सकता है।