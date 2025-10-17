Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Ace Investor Ashish Kacholia picked Stake in 4 Companies sold shares of 3 companies
दिग्गज निवेशक कचौलिया ने इन 4 शेयरों पर लगाया दांव, 3 कंपनियों में घटाया अपना हिस्सा

दिग्गज निवेशक कचौलिया ने इन 4 शेयरों पर लगाया दांव, 3 कंपनियों में घटाया अपना हिस्सा

संक्षेप: दिग्गज इनवेस्टर आशीष कचौलिया ने सितंबर तिमाही के दौरान 4 नए शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है। कचौलिया ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 3 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाई है।

Fri, 17 Oct 2025 06:38 PMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शेयर मार्केट में 'बिग व्हेल' के नाम से मशहूर दिग्गज निवेशक आशीष कचौलिया ने 4 नए शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है। आशीष कचौलिया ने चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही के दौरान वी-मार्क, प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट्स, जैन रिसोर्स रिसाइक्लिंग और वासा डेन्टिसिटी के शेयर खरीदे हैं। दिग्गज इनवेस्टर ने जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान 3 स्टॉक्स में अपनी हिस्सेदारी घटाई भी है।

जैन रिसोर्स रिसाइक्लिंग में कचौलिया की 1.1% हिस्सेदारी
जैन रिसोर्स रिसाइक्लिंग में आशीष कचौलिया के इनवेस्टमेंट की वैल्यू अब 124 करोड़ रुपये हो गई है। कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 1.1 पर्सेंट है। वी-मार्क में कचौलिया की हिस्सेदारी 2.7 पर्सेंट रही, कंपनी में दिग्गज निवेशक के इनवेस्टमेंट की वैल्यू 37.8 करोड़ रुपये है। आशीष कचौलिया ने प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट्स में 3.4 करोड़ रुपये लगाए और कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 1.2 पर्सेंट है। कचौलिया ने वासा डेन्टिसिटी में अपनी हिस्सेदारी 0.3 पर्सेंट से बढ़ाकर 0.4 पर्सेंट की। कंपनी में उनके इनवेस्टमेंट की वैल्यू अब 36.2 करोड़ रुपये है। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है।

ये भी पढ़ें:1600% से ज्यादा बढ़ा मुनाफा, फिर भी सोलर कंपनी के शेयरों की 'बत्ती गुल'

जैन रिसोर्स रिसाइक्लिंग में मिला मल्टीबैगर रिटर्न
कुछ महीने पहले ही लिस्ट हुई जैन रिसोर्स रिसाइक्लिंग में आशीष कचौलिया का दांव अब मल्टीबैगर बन गया है। दिग्गज निवेशक ने इस साल मार्च में कंपनी पर दांव लगाया था, कचौलिया ने इनवेस्टमेंट के बाद से कंपनी के शेयरों ने 156 पर्सेंट का तगड़ा रिटर्न दिया है। आशीष कचौलिया ने 13 मार्च 2025 को अपनी इनवेस्टमेंट इकाई बंगाल फाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के जरिए जैन रिसोर्स रिसाइक्लिंग में 50 करोड़ रुपये का निवेश किया था।

इन कंपनियों में घटाया अपना हिस्सा
दिग्गज इनवेस्टर आशीष कचौलिया ने चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही के दौरान एक्सप्रो इंडिया, ब्रांड कॉन्सेप्ट और धाबरिया पॉलीवुड में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। कचौलिया ने धाबरिया पॉलीवुड में अपनी हिस्सेदारी 0.9 पर्सेंट कम की है। धाबरिया पॉलीवुड में अब दिग्गज निवेशक की हिस्सेदारी 5.8 पर्सेंट रह गई है। कचौलिया के पास धाबरिया पॉलीवुड के अब 6,26,347 शेयर हैं। 'बिग व्हेल' नाम से मशहूर कचौलिया ने एक्सप्रो इंडिया में अपनी हिस्सेदारी 0.2 पर्सेंट घटाकर 3.9 पर्सेंट कर ली है। दिग्गज निवेशक ने ब्रॉन्ड कॉन्सेप्ट्स में भी अपनी हिस्सेदारी 0.2 पर्सेंट घटाकर 1.5 पर्सेंट की है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market Multibagger Stock
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।