दिग्गज निवेशक कचौलिया ने इन 4 शेयरों पर लगाया दांव, 3 कंपनियों में घटाया अपना हिस्सा

संक्षेप: दिग्गज इनवेस्टर आशीष कचौलिया ने सितंबर तिमाही के दौरान 4 नए शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है। कचौलिया ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 3 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाई है।

शेयर मार्केट में 'बिग व्हेल' के नाम से मशहूर दिग्गज निवेशक आशीष कचौलिया ने 4 नए शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है। आशीष कचौलिया ने चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही के दौरान वी-मार्क, प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट्स, जैन रिसोर्स रिसाइक्लिंग और वासा डेन्टिसिटी के शेयर खरीदे हैं। दिग्गज इनवेस्टर ने जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान 3 स्टॉक्स में अपनी हिस्सेदारी घटाई भी है।

जैन रिसोर्स रिसाइक्लिंग में कचौलिया की 1.1% हिस्सेदारी

जैन रिसोर्स रिसाइक्लिंग में आशीष कचौलिया के इनवेस्टमेंट की वैल्यू अब 124 करोड़ रुपये हो गई है। कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 1.1 पर्सेंट है। वी-मार्क में कचौलिया की हिस्सेदारी 2.7 पर्सेंट रही, कंपनी में दिग्गज निवेशक के इनवेस्टमेंट की वैल्यू 37.8 करोड़ रुपये है। आशीष कचौलिया ने प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट्स में 3.4 करोड़ रुपये लगाए और कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 1.2 पर्सेंट है। कचौलिया ने वासा डेन्टिसिटी में अपनी हिस्सेदारी 0.3 पर्सेंट से बढ़ाकर 0.4 पर्सेंट की। कंपनी में उनके इनवेस्टमेंट की वैल्यू अब 36.2 करोड़ रुपये है। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है।

जैन रिसोर्स रिसाइक्लिंग में मिला मल्टीबैगर रिटर्न

कुछ महीने पहले ही लिस्ट हुई जैन रिसोर्स रिसाइक्लिंग में आशीष कचौलिया का दांव अब मल्टीबैगर बन गया है। दिग्गज निवेशक ने इस साल मार्च में कंपनी पर दांव लगाया था, कचौलिया ने इनवेस्टमेंट के बाद से कंपनी के शेयरों ने 156 पर्सेंट का तगड़ा रिटर्न दिया है। आशीष कचौलिया ने 13 मार्च 2025 को अपनी इनवेस्टमेंट इकाई बंगाल फाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के जरिए जैन रिसोर्स रिसाइक्लिंग में 50 करोड़ रुपये का निवेश किया था।