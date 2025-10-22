Hindustan Hindi News
'बिग व्हेल' ने इस कंपनी पर बढ़ाया अपना दांव, और खरीद डाले 9 लाख से ज्यादा शेयर

संक्षेप: शेयर मार्केट में 'बिग व्हेल' के नाम से मशहूर आशीष कचौलिया ने मैन इंडस्ट्रीज पर अपना दांव बढ़ाया है। दिग्गज इनवेस्टर कचौलिया ने दूसरी तिमाही में मैन इंडस्ट्रीज के 9,14,634 शेयर और खरीदे हैं।

Wed, 22 Oct 2025 03:42 PMVishnu Soni मिंट
दिग्गज निवेशक आशीष कचौलिया ने मल्टीबैगर कंपनी मैन इंडस्ट्रीज पर अपना दांव बढ़ाया है। शेयर मार्केट में 'बिग व्हेल' के नाम से मशहूर आशीष कचौलिया ने चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी में अपनी हिस्सेदारी करीब दोगुना कर ली है। ट्रेंडलाइन शेयरहोल्डिंग डेटा के मुताबिक, दिग्गज इनवेस्टर कचौलिया ने दूसरी तिमाही के दौरान मैन इंडस्ट्रीज के 9,14,634 शेयर और खरीदे हैं। मल्टीबैगर कंपनी मैन इंडस्ट्रीज में अब कचौलिया की हिस्सेदारी 3.04 पर्सेंट पहुंच गई है। आशीष कचौलिया मार्च 2024 से कंपनी पर अपना दांव बनाए हुए हैं।

कचौलिया के पास बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज के 18 लाख से ज्यादा शेयर
आशीष कचौलिया के पास सफारी इंडस्ट्रीज के 9 लाख शेयर हैं। कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 1.84 पर्सेंट है। इस हिस्सेदारी की वैल्यू 190 करोड़ रुपये है। दिग्गज निवेशक के पास बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज के 18.66 लाख शेयर हैं। कंपनी में आशीष कचौलिया की 1.64 पर्सेंट हिस्सेदारी है और इसकी वैल्यू 117 करोड़ रुपये है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा ट्रेंडलाइन के मुताबिक है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कचौलिया ने अपने पोर्टफोलियो में 9 स्टॉक्स जोड़े हैं। दिग्गज इनवेस्टर ने डीयू डिजिटल ग्लोबल, इंफीनियम फार्माकेम, C2C एडवांस्ड सिस्टम्स, बीईडब्ल्यू इंजीनियरिंग, कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स, क्वॉलीटेक लैब्स, श्री OSFM ई-मोबिलिटी और नमन इन-स्टोर इंडिया टीबीआई कॉर्न के शेयर पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं।

5 साल में 456% उछल गए हैं मैन इंडस्ट्रीज के शेयर
मैन इंडस्ट्रीज (Man Industries) के शेयर पिछले पांच साल में 456 पर्सेंट चढ़ गए हैं। मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 23 अक्टूबर 2020 को 72.90 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 21 अक्टूबर 2025 को 407.35 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर पिछले चार साल की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 285 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले तीन साल में मैन इंडस्ट्रीज के शेयर 350 पर्सेंट उछल गए हैं। दो साल में कंपनी के शेयरों में 85 पर्सेंट की तेजी आई है। पिछले एक साल में मैन इंडस्ट्रीज के शेयर करीब 40 पर्सेंट उछले हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 469 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 201.45 रुपये है।

