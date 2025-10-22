'बिग व्हेल' ने इस कंपनी पर बढ़ाया अपना दांव, और खरीद डाले 9 लाख से ज्यादा शेयर

संक्षेप: शेयर मार्केट में 'बिग व्हेल' के नाम से मशहूर आशीष कचौलिया ने मैन इंडस्ट्रीज पर अपना दांव बढ़ाया है। दिग्गज इनवेस्टर कचौलिया ने दूसरी तिमाही में मैन इंडस्ट्रीज के 9,14,634 शेयर और खरीदे हैं।

दिग्गज निवेशक आशीष कचौलिया ने मल्टीबैगर कंपनी मैन इंडस्ट्रीज पर अपना दांव बढ़ाया है। शेयर मार्केट में 'बिग व्हेल' के नाम से मशहूर आशीष कचौलिया ने चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी में अपनी हिस्सेदारी करीब दोगुना कर ली है। ट्रेंडलाइन शेयरहोल्डिंग डेटा के मुताबिक, दिग्गज इनवेस्टर कचौलिया ने दूसरी तिमाही के दौरान मैन इंडस्ट्रीज के 9,14,634 शेयर और खरीदे हैं। मल्टीबैगर कंपनी मैन इंडस्ट्रीज में अब कचौलिया की हिस्सेदारी 3.04 पर्सेंट पहुंच गई है। आशीष कचौलिया मार्च 2024 से कंपनी पर अपना दांव बनाए हुए हैं।

कचौलिया के पास बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज के 18 लाख से ज्यादा शेयर

आशीष कचौलिया के पास सफारी इंडस्ट्रीज के 9 लाख शेयर हैं। कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 1.84 पर्सेंट है। इस हिस्सेदारी की वैल्यू 190 करोड़ रुपये है। दिग्गज निवेशक के पास बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज के 18.66 लाख शेयर हैं। कंपनी में आशीष कचौलिया की 1.64 पर्सेंट हिस्सेदारी है और इसकी वैल्यू 117 करोड़ रुपये है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा ट्रेंडलाइन के मुताबिक है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कचौलिया ने अपने पोर्टफोलियो में 9 स्टॉक्स जोड़े हैं। दिग्गज इनवेस्टर ने डीयू डिजिटल ग्लोबल, इंफीनियम फार्माकेम, C2C एडवांस्ड सिस्टम्स, बीईडब्ल्यू इंजीनियरिंग, कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स, क्वॉलीटेक लैब्स, श्री OSFM ई-मोबिलिटी और नमन इन-स्टोर इंडिया टीबीआई कॉर्न के शेयर पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं।