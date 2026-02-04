Hindustan Hindi News
48% मुनाफे के साथ लिस्ट हुआ यह IPO, निवेशकों को पहले ही दिन झटका

संक्षेप:

Feb 04, 2026 01:04 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Accretion Nutraveda IPO: एक्रेशन नुट्रावेदा आईपीओ शेयर बाजार में आज यानी 4 फरवरी को कमजोर शुरुआत की। कंपनी के शेयर बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर ₹191 के भाव पर लिस्ट हुए, जो इसके इश्यू प्राइस ₹129 से करीब 48% ज्यादा है। हालांकि, बीएसई पर यह शेयर ₹155.60 पर लिस्ट हुआ, जो इश्यू प्राइस से लगभग 4% नीचे रहा। ग्रे मार्केट में जिस तरह की मजबूत लिस्टिंग की उम्मीद जताई जा रही थी, उसके मुकाबले यह शुरुआत थोड़ी फीकी मानी जा रही है।

कितना हुआ था सब्सक्राइब

अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यह आईपीओ तीन दिन में कुल 1.83 गुना सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल निवेशकों की तरफ से इसे 2.19 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जबकि एनआईआई कैटेगरी में 2.08 गुना और क्यूआईबी सेगमेंट में 1.01 गुना बोली लगी। कंपनी को कुल 12.80 लाख शेयरों के मुकाबले 23.44 लाख शेयरों के लिए आवेदन मिले। यह आईपीओ 28 से 30 जनवरी के बीच खुला था और 2 फरवरी को इसका अलॉटमेंट फाइनल हुआ।

कंपनी का कारोबार

एक्रेशन नुट्रावेदा, जिसकी स्थापना 2021 में हुई थी, आयुर्वेदिक और न्यूट्रास्युटिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, पाउडर, ऑयल, क्रीम और जेल जैसे कई फॉर्मेट में प्रोडक्ट तैयार करती है। यह कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मॉडल पर काम करती है और भारत के साथ-साथ श्रीलंका, सिंगापुर और अमेरिका जैसे देशों में भी कारोबार करती है। आईपीओ से जुटाए गए ₹24.77 करोड़ का इस्तेमाल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने, नई यूनिट लगाने, मशीनरी खरीदने और वर्किंग कैपिटल जरूरतों को पूरा करने में करेगी।

