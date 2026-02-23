Hindustan Hindi News
खुलते ही पूरा भर गया IPO, पहले ही दिन 4 गुना सब्सक्राइब, ग्रे मार्केट में तेजी, प्राइस बैंड ₹46

Feb 23, 2026 01:07 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
कुल 25.59 करोड़ रुपये के इस आईपीओ में 43 से 46 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है। यह पूरा इश्यू फ्रेश इश्यू है, यानी इसमें ऑफर फॉर सेल (OFS) का कोई हिस्सा शामिल नहीं है। कंपनी 55.62 लाख नए शेयर जारी कर रही है।

खुलते ही पूरा भर गया IPO, पहले ही दिन 4 गुना सब्सक्राइब, ग्रे मार्केट में तेजी, प्राइस बैंड ₹46

Accord Transformer & Switchgear IPO: अकॉर्ड ट्रांसफार्मर और स्विचगियर का आईपीओ पहले ही दिन निवेशकों की अच्छी दिलचस्पी के साथ खुला है। सोमवार, 23 फरवरी को बोली के पहले दिन सुबह 11:09 बजे तक यह इश्यू 1.89 गुना सब्सक्राइब हो चुका था। 1 बजे के भीतर तक यह आईपीओ 4.08 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। बीएसई के आंकड़ों के मुताबिक 39.78 लाख शेयरों के मुकाबले करीब 75.27 लाख शेयरों के लिए बोलियां मिल चुकी थीं। खास बात यह रही कि रिटेल निवेशकों ने जोरदार भागीदारी दिखाई। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में ₹13 प्रीमियम पर पहुंच गया है। इसका प्राइस बैंड 46 रुपये है।

क्या है डिटेल

रिटेल यानी व्यक्तिगत निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्सा 3.28 गुना भर चुका था, जबकि नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) का कोटा 1.37 गुना सब्सक्राइब हुआ।

कंपनी की योजना

आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी मशीनरी और उपकरण खरीदने, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और सामान्य कॉर्पोरेट कार्यों में करेगी। इस इश्यू का मर्चेंट बैंकर जीवाईआर कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड है, जबकि रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी केफिन टेक्नोलॉजीज को दी गई है। लॉट साइज 3,000 शेयर का रखा गया है। किसी भी रिटेल निवेशक को कम से कम दो लॉट यानी 6,000 शेयर के लिए आवेदन करना होगा।

2 मार्च को होगी लिस्टिंग

अलॉटमेंट की प्रक्रिया 26 फरवरी के आसपास पूरी होने की संभावना है। इसके बाद कंपनी के शेयर 2 मार्च को बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो यह पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर समेत कई इलेक्ट्रिकल उपकरणों की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई का काम करती है। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, पावर ट्रांसफॉर्मर, पैकेज सबस्टेशन, ड्राई-टाइप ट्रांसफॉर्मर, एमवी/वीसीबी पैनल, एलवी कंट्रोल पैनल और अन्य स्विचगियर शामिल हैं। कंपनी पावर ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और ईवी चार्जिंग नेटवर्क जैसे सेक्टरों को सेवाएं देती है।

