50 रुपये से कम शेयर का दाम, खुल रहा एक और IPO, अभी से 22% पहुंच गया GMP

एक और आईपीओ दांव लगाने के लिए अगले हफ्ते से खुलने जा रहा है। यह अकॉर्ड ट्रांसफार्मर एंड स्विचगियर का आईपीओ है। कंपनी का आईपीओ 23 फरवरी 2026 को खुलेगा और यह 25 फरवरी तक ओपन रहेगा। अकॉर्ड ट्रांसफार्मर एंड स्विचगियर का आईपीओ अभी खुला भी नहीं है, लेकिन ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर धमाल मचाए हुए हैं। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में अभी से करीब 22 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। अकॉर्ड ट्रांसफार्मर एंड स्विचगियर के आईपीओ का टोटल साइज 26 करोड़ रुपये तक का है।

50 रुपये से कम का शेयर, 22% पहुंच गया GMP

अकॉर्ड ट्रांसफार्मर एंड स्विचगियर के आईपीओ में शेयर का दाम 46 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 10 रुपये के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो अकॉर्ड ट्रांसफार्मर एंड स्विचगियर के शेयर 56 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। यानी, आईपीओ में जिन निवेशकों को कंपनी के शेयर अलॉट होंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन 22 पर्सेंट के करीब फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। कंपनी के शेयर सोमवार 2 मार्च 2026 को लिस्ट होंगे।

2 लॉट के लिए दांव लगा सकते हैं आम निवेशक

अकॉर्ड ट्रांसफार्मर एंड स्विचगियर के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते हैं। आईपीओ के 2 लॉट में 6000 शेयर हैं। आईपीओ की 2 लॉट के लिए आम निवेशकों को 2.76 लाख रुपये का निवेश करना होगा। कंपनी के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 26 फरवरी 2026 को फाइनल होगा। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 84.94 पर्सेंट थी, जो कि आईपीओ के बाद 61.98 पर्सेंट रह जाएगी। प्रदीप कुमार वर्मा और शालिनी सिंह कंपनी के प्रमोटर्स हैं। आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी मशीनरी एंड इक्विपमेंट को खरीदने, वर्किंग कैपिटल से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने और जनरल कॉरपोरेट पर्पज में करेगी।