Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

50 रुपये से कम शेयर का दाम, खुल रहा एक और IPO, अभी से 22% पहुंच गया GMP

Feb 19, 2026 03:18 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अकॉर्ड ट्रांसफार्मर एंड स्विचगियर के IPO में शेयर का दाम 46 रुपये है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 10 रुपये के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 23 फरवरी से खुलेगा।

50 रुपये से कम शेयर का दाम, खुल रहा एक और IPO, अभी से 22% पहुंच गया GMP

एक और आईपीओ दांव लगाने के लिए अगले हफ्ते से खुलने जा रहा है। यह अकॉर्ड ट्रांसफार्मर एंड स्विचगियर का आईपीओ है। कंपनी का आईपीओ 23 फरवरी 2026 को खुलेगा और यह 25 फरवरी तक ओपन रहेगा। अकॉर्ड ट्रांसफार्मर एंड स्विचगियर का आईपीओ अभी खुला भी नहीं है, लेकिन ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर धमाल मचाए हुए हैं। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में अभी से करीब 22 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। अकॉर्ड ट्रांसफार्मर एंड स्विचगियर के आईपीओ का टोटल साइज 26 करोड़ रुपये तक का है।

50 रुपये से कम का शेयर, 22% पहुंच गया GMP
अकॉर्ड ट्रांसफार्मर एंड स्विचगियर के आईपीओ में शेयर का दाम 46 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 10 रुपये के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो अकॉर्ड ट्रांसफार्मर एंड स्विचगियर के शेयर 56 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। यानी, आईपीओ में जिन निवेशकों को कंपनी के शेयर अलॉट होंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन 22 पर्सेंट के करीब फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। कंपनी के शेयर सोमवार 2 मार्च 2026 को लिस्ट होंगे।

ये भी पढ़ें:2 दिन में 19% चढ़ा यह शेयर, कंपनी ने लॉन्च किया है AI सुपरकंप्यूटिंग सिस्टम्स

2 लॉट के लिए दांव लगा सकते हैं आम निवेशक
अकॉर्ड ट्रांसफार्मर एंड स्विचगियर के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते हैं। आईपीओ के 2 लॉट में 6000 शेयर हैं। आईपीओ की 2 लॉट के लिए आम निवेशकों को 2.76 लाख रुपये का निवेश करना होगा। कंपनी के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 26 फरवरी 2026 को फाइनल होगा। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 84.94 पर्सेंट थी, जो कि आईपीओ के बाद 61.98 पर्सेंट रह जाएगी। प्रदीप कुमार वर्मा और शालिनी सिंह कंपनी के प्रमोटर्स हैं। आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी मशीनरी एंड इक्विपमेंट को खरीदने, वर्किंग कैपिटल से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने और जनरल कॉरपोरेट पर्पज में करेगी।

ये भी पढ़ें:रॉकेट बना यह छोटकू शेयर, 19% चढ़ गए दाम, 297% बढ़ा है कंपनी का मुनाफा

क्या करती है कंपनी
अकॉर्ड ट्रांसफार्मर एंड स्विचगियर ( Accord Transformer and Switchgear) की शुरुआत साल 2014 में हुई है। कंपनी इलेक्ट्रिकल पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट की डायवर्सिफाइड रेंज के डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई का काम करती है। कंपनी की प्रॉडक्ट रेंज में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स, पावर ट्रांसफॉर्मर्स, ड्राई-टाइप ट्रांसफॉर्मर्स और स्पेशल-पर्पज ट्रांसफॉर्मर्स शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी लो वोल्टेज कंट्रोल पैनल्स, लो-वोल्टेज कंट्रोल स्विचबोर्ड्स, APFC पैनल्स, मीडियम वोल्टेज पैनल्स, इंडस्ट्रियल पैनल्स बनाती है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Business Latest News Share Market IPO अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,