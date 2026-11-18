काम की बात: सहारा रिफंड में आई तेजी, 7 दिन में ₹221.45 करोड़ भेजे, अब तक 47 लाख से अधिक निवेशकों को मिला पैसा
मुख्य बातें
- Sahara Refund सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए अब 50000 या 10 लाख रुपये नहीं बल्कि पूरी रकम के लिए आवेदन कर सकते हैं
- अबतक 1.51 करोड़ लोगों ने पोर्टल पर अपना फंसा पैसा वापस पाने के लिए अप्लाई किए हैं
सहारा में फंसा पैसा अब तेजी से निवेशकों को मिलने लगा है। अबतक 1.51 करोड़ लोगों ने सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर अपना फंसा पैसा वापस पाने के लिए अप्लाई किए हैं। पोर्टल के मुताबिक करीब 47 लाख से अधिक निवेशकों को 10037.47 करोड़ रुपये रिफंड किए जा चुके हैं। अभी 7 दिनों में ही 221.45 करोड़ रुपये निवेशकों के खातों में भेजे गए हैं।
बता दें अब 50000 या 10 लाख रुपये नहीं बल्कि पूरी रकम के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी परेशानी से बचने के लिए सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर 3 नए हेल्पलाइन नंबर 011 44716198/01144716498/01144716887 जारी किए गए हैं।
आवेदन के बावजूद जिनका नहीं आया पैसा, वो क्या करें
जिन लोगों ने पहले से आवेदन कर रखा है और उन्हें पेमेंट फेल होने का मैसेज आ चुका है, वे लोग बताई गई कमियों के दूर करके री-सबमिशन पोर्टल https://mocresubmit.crcs.gov.in/resubmission/#/home पर फिर से आवेदन करें।
निवेशक इन बातों का रखें ध्यान
आवेदन में कमी का संदेश मिला है तो री-सबमिशन पोर्टल पर बताई गई समस्या के अनुसार ही अप्लाई करें। अगर पेमेंट फेल होने का मैसेज अया है तो पोर्टल पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। इतना ही नहीं, आवेदन करने से पहले सभी जरूरी जानकारियों और दस्तावेजों की जांच कर लें। सबसे जरूरी बाात यह है कि किसी एजेंट या अनजान व्यक्ति को रिफंड दिलाने के नाम पर पैसे न दें।
अगर अबतक नहीं किया है अप्लाई तो जल्द कर लें
सहारा में जमा पैसे का रिफंड पाने के लिए पात्र जमाकर्ता सरकार के आधिकारिक पोर्टल https://mocrefund.crcs.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। यहां उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर अपना क्लेम जमा कर सकते हैं और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। जमाकर्ता का मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हो और उनके पास बैंक खाता हो। साथ ही, अपने क्लेम और जमा की गई रकम के सबूत के तौर पर जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी तैयार रखें।
45 दिनों के अंदर मिलेगी जानकारी
अप्लाई करने के 30 दिनों के भीतर सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा इसकी जांच की जाएगी। इसके बाद ऑनलाइन क्लेम करने के कुल 45 दिनों के अंदर, SMS या पोर्टल के माध्यम से फैसले की जानकारी दे दी जाएगी। पोर्टल ने जमाकर्ताओं से अनुरोध किया है कि वे चारों सोसायटियों से जुड़े सभी क्लेम एक ही आवेदन फॉर्म में जमा करें। केवल पोर्टल के जरिए ऑनलाइन दायर किए गए क्लेम पर ही विचार किया जाएगा। क्लेम जमा करने के लिए कोई शुल्क नहीं है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें