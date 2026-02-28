Hindustan Hindi News
कंपनी दे रही है पहली बार बोनस शेयर, रिकॉर्ड डेट 10 मार्च से पहले, कीमत 50 रुपये

Feb 28, 2026 07:46 am IST
Bonus Share: बोनस शेयर पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। Accedere Ltd पहली बार बोनस शेयर देने जा रहा है। कंपनी ने इस बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। जोकि 10 मार्च से पहले है।

Bonus Share: बोनस शेयर पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। Accedere Ltd पहली बार बोनस शेयर देने जा रहा है। कंपनी ने इस बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। जोकि 10 मार्च से पहले है। बता दें, कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 50 रुपये है। कल शुक्रवार को स्टॉक मार्केट में भारी बिकवाली के बीच इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में तेजी देखने को मिली थी। Accedere Ltd के शेयरों में अपर सर्किट लगा था।

शुक्रवार को Accedere Ltd के शेयरों में खुलते ही अपर सर्किट लग गया था। 5 प्रतिशत की उछाल के बाद Accedere Ltd के शेयरों का भाव 50.37 रुपये के स्तर पर पहुंच गया था।

ये भी पढ़ें:3:1 बोनस शेयर, आज 9% उछला स्टॉक, रिकॉर्ड डेट पर मची है लूट

10 पर 1 शेयर बोनस दे रही है कंपनी

Accedere Ltd ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले दस शेयर पर एक शेयर बोनस के तौर पर बांटा जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 6 मार्च 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में इस दिन रहेगा उन्हें बोनस शेयर का फायदा मिलेगा।

ये भी पढ़ें:सुजलॉन एनर्जी के शेयर आज 52 वीक लो लेवल पर पहुंचा, एक्सपर्ट ने खरीद लो

शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा है?

भले ही शुक्रवार को इस स्टॉक में अपर सर्किट लगा था। लेकिन लॉन्ग टर्म में Accedere Ltd के शेयर संघर्ष कर रहे हैं। पिछले तीन महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 39 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 42 प्रतिशत टूट चुका है। बता दें, Accedere Ltd का 52 वीक हाई 97.46 रुपये और 52 वीक लो लेवल 42.11 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 25.32 करोड़ रुपये का है।

दो साल में Accedere Ltd के शेयरों की कीमतों में 28 प्रतिशत और तीन साल में 18 प्रतिशत की गिरावट आई है। बता दें, 5 साल में Accedere Ltd ने अपने पोजीशनल निवेशकों को 436 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 65.55 प्रतिशत के रिटर्न की तुलना में काफी अधिक है।

ये भी पढ़ें:Q3 रिजल्ट के बाद रॉकेट बना यह स्टॉक, 15% की तेजी, 250% डिविडेंड का ऐलान

कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी कितनी?

इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 81.46 प्रतिशत है। दिसंबर 2025 की शेयरहोल्डिंग के अनुसार पब्लिक के पास 18.54 प्रतिशत हिस्सा है। बता दें, पिछली तीन तिमाही के दौरान कंपनी के शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं आया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
