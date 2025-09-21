इन 2 मल्टीबैगर डिफेंस कंपनियों में अबु धाबी इंवेस्टमेंट ने लगाया है पैसा, आपके पोर्टफोलियो में है कोई?

Defence Stock: ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर से भारतीय डिफेंस कंपनियां चर्चा में हैं। इसमें से कई कंपनियों में विदेशी निवेशकों ने भी जमकर पैसा लगाया है। आइए जानते हैं दो कंपनियों के विषय में जिसमें अबु धाबी इंवेस्टमेंट ने निवेश किया है।

1- डाटा पैटर्न्स वित्त वर्ष 2026 में कंपनी के शेयरों का भाव 69 प्रतिशत बढ़ चुका है। इस कंपनी में अबु धाबी इंवेस्टमेंट अथॉरिटी की कुल हिस्सेदारी 1.33 प्रतिशत की है। इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस की वैल्यूएशन 214 करोड़ रुपये के बराबर है।

शुक्रवार को डाटा पैटर्न्स के शेयर बीएसई में 0.99 प्रतिशत की तेजी के साथ बीएसई में 2860.10 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। पिछले एक साल में डाटा पैटर्न्स ने निवेशकों को 13 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है। बता दें, बीएसई में कंपनी का 52 वीक हाई 3267.20 रुपये और 52 वीक लो लेवल 1350.50 रुपये है।

डाटा पैटर्न्स इंडिया के शेयर पिछले महीने की पहली तारीख को एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। कंपनी ने एक शेयर पर 7.90 रुपये का डिविडेंड दिया था।

2- Paras Defence and Space Technologies अबु धाबी इंवेस्टमेंट अथॉरिटी ने इसमें भी निवेश किया है। इस डिफेंस कंपनी में अबु धाबी इंवेस्टमेंट की कुल हिस्सेदारी 3.51 प्रतिशत के बराबर है। जिसकी वैल्यू 106 करोड़ रुपये है। शुक्रवार को पारस डिफेंस कंपनी के शेयर 1.12 प्रतिशत की तेजी के साथ 747.85 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 39 प्रतिशत बढ़ा है।

इस कंपनी का 52 वीक हाई 971.80 रुपये और 52 वीक लो लेवल 401 रुपये प्रति शेयर है। कंपनी का मार्केट कैप 6026 करोड़ रुपये का है। बता दें, बीते महीने यह कंपनी पहली बार एक्स-डिविडेंड ट्रे़ड की थी। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 50 पैसे का डिविडेंड मिला था।