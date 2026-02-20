Hindustan Hindi News
तिमाही नतीजों के बाद 6% उछला इस शेयर का भाव, आगे क्या करें निवेशक? 3-3 एक्सपर्ट ने दी सलाह

Feb 20, 2026 10:48 am ISTTarun Pratap Singh मिंट
एबीबी इंडिया (ABB India Ltd) के शेयरों की कीमतों में आज 6 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में यह उछाल तिमाही नतीजों के बाद दर्ज की गई है। निवेशकों के मन में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इस शेयर को बेचना सही रहेगा या अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना? आइए जानते हैं एक्सपर्ट्सस की क्या राय है?

बीएसई में एबीबी इंडिया लिमिटेड का शेयर 5700 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में 6 प्रतिशत की तेजी के बाद यह स्टॉक 6114.95 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। बता दें, एबीबी इंडिया लिमिटेड का 52 वीक हाई 6299.80 रुपये है।

कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना रहा है?

स्टॉक मार्केट को दी जानकारी में एबीबी इंडिया लिमिटेड ने बताया है कि अक्टूबर से दिसंबर 2026 के दौरान कुल नेट प्रॉफिट 432.85 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 18.08 प्रतिशत की गिरावट आई है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 528.41 करोड़ रुपये रहा था। एबीबी इंडिया ने बताया है कि प्रॉफिट में गिरावट के पीछे की वजह मैटेरियल का खर्च बढ़ना, करेंसी में उतार और चढ़ाव है। लेबर कोड की वजह से भी कंपनी की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है।

तीसरी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 3557.01 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 5.71 प्रतिशत बढ़ा है। बीते वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 3364.93 करोड़ रुपये रहा था।

एबीबी इंडिया का EBITDA दिसंबर तिमाही के दौरान 546 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वित्त वर्ष में यह दिसंबर तिमाही के दौरान 657 करोड़ रुपये रहा था।

क्या करें निवेशक?

सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस यूबीएस ने एबीबी इंडिया के शेयरों को न्यूट्रल रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने 5310 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। जिसे यह स्टॉक क्रॉस कर चुका है।

Macquarie ने भी एबीबी इंडिया के शेयरों को न्यूट्रल रेटिंग दी है। इस ब्रोकरेज हाउस ने 5420 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। बता दें, नोमुरा ने REDUCE रेटिंट एबीबी इंडिया के शेयरों को दिया है।

पिछले एक साल में एबीबी इंडिया के शेयरों की कीमतों में 14 प्रतिशत की तेजी आई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
