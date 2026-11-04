1:10 स्टॉक स्प्लिट, 1:2 बोनस शेयर और 2 बार डिविडेंड दे चुकी है कंपनी, ₹27 का शेयर, अब Q2 के नतीजे

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Small-cap stock: शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच आयुष वेलनेस (Aayush Wellness) का शेयर बुधवार को चर्चा में रहा। कंपनी की तरफ से सितंबर 2026 में समाप्त दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए जाने के बाद शेयर में तेजी देखने को मिली। आज कारोबार के दौरान शेयर करीब 5 फीसदी तक चढ़ गया और 27 रुपये के भाव पर आ गया। महाराष्ट्र स्थित इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर मुनाफे में 5.86 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है। बता दें कि इस शेयर ने पिछले तीन साल में करीब 1170 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसके अलावा कंपनी अपने निवेशकों को दो बार डिविडेंड दे चुकी है। कंपनी ने बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का फायदा भी निवेशकों को दिया है। आइए जानते हैं कंपनी के ताजा नतीजों और शेयर परफॉर्मेंस--

आयुष वेलनेस के Q2 नतीजे आयुष वेलनेस के ताजा वित्तीय नतीजों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में कंपनी का टैक्स के बाद मुनाफा (PAT) सालाना आधार पर 5.86 फीसदी बढ़कर 250.10 लाख रुपये हो गया। वहीं, कंपनी की कुल आय की बात करें तो सितंबर तिमाही में यह 3,685.67 लाख रुपये रही। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड कुल आय बढ़कर 7,061.82 लाख रुपये पर पहुंच गई। कंपनी ने अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि पहली छमाही के दौरान कारोबार में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है।

निवेशकों को दो बार दे चुकी है डिविडेंड आयुष वेलनेस ने साल 2025 में अपने शेयरधारकों को दो बार अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया था। कंपनी के बोर्ड ने मार्च 2025 में हर शेयर पर 0.010 रुपये के अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दी थी। इसके बाद अगस्त 2025 में कंपनी ने प्रति शेयर 0.0250 रुपये के डिविडेंड की घोषणा की। इस तरह कंपनी ने साल 2025 में दो बार निवेशकों को डिविडेंड का फायदा दिया।

कंपनी ने किया था स्टॉक स्प्लिट आयुष वेलनेस ने अगस्त 2024 में अपने शेयरों का स्टॉक स्प्लिट करने का फैसला लिया था। इसके तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 5 रुपये फेस वैल्यू वाले दो शेयरों में बांटा गया था। कंपनी ने इस कॉरपोरेट एक्शन के लिए 5 अगस्त 2024 को रिकॉर्ड डेट तय की थी।

बोनस शेयर भी बांट चुकी है कंपनी कंपनी ने साल 2024 की दूसरी छमाही में 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करने का ऐलान किया था। इसका मतलब है कि पात्र शेयरधारकों को हर दो मौजूदा शेयरों पर एक अतिरिक्त शेयर दिया गया था। इसके लिए 26 दिसंबर को रिकॉर्ड डेट तय की गई थी।

आयुष वेलनेस के शेयरों का परफॉर्मेंस बुधवार दोपहर 3 बजे BSE पर आयुष वेलनेस का शेयर 4.86 फीसदी की गिरावट के साथ 26.55 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इस दौरान कंपनी का मार्केट कैप करीब 129.22 करोड़ रुपये था। कारोबार के दौरान शेयर ने 27 रुपये का इंट्राडे हाई और 25.87 रुपये का इंट्राडे लो बनाया। हालांकि, कंपनी के शेयर ने पिछले तीन साल में करीब 1170 फीसदी का रिटर्न दिया है।