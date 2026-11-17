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Aayush Wellness Ltd share: आयुष वेलनेस के शेयरों में मंगलवार को करीब 7% की तेजी देखने को मिली। ₹50 से कम कीमत वाला यह शेयर पहले 1:10 के अनुपात में स्टॉक स्प्लिट और 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर जारी कर चुका है। हाल ही में कंपनी ने हिमालयन शिलाजीत ड्रॉप्स भी लॉन्च किया है, जिसके बाद शेयर एक बार फिर निवेशकों की नजर में आ गया है। पिछले एक महीने में शेयर करीब 26.4% चढ़ चुका है। मंगलवार को शेयर ₹31.40 पर खुला और कारोबार के दौरान ₹32.50 के हाई तक पहुंच गया।

नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग से चर्चा में कंपनी आयुष वेलनेस ने 13 नवंबर को हिमालयन शिलाजीत ड्रॉप्स लॉन्च करने का ऐलान किया था। इसके साथ ही कंपनी ने शिलाजीत और वेलनेस सप्लीमेंट कैटेगरी में कदम रखा है। कंपनी अपने न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस का विस्तार करना चाहती है और हेल्थ एवं वेलनेस से जुड़े नए बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है। कंपनी के मुताबिक, आजकल लोग सेहत, एनर्जी और स्टैमिना को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। इसी बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी नए प्रोडक्ट पेश कर रही है।

विदेशों में भी बिजनेस बढ़ाने की तैयारी आयुष वेलनेस की नजर भारतीय बाजार के साथ दक्षिण-पूर्व एशिया पर भी है। कंपनी ने सिंगापुर में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी बनाई है। इसके जरिए वह दूसरे देशों में कारोबार के मौके तलाश सकती है। कंपनी भविष्य में हिमालयन शिलाजीत ड्रॉप्स को विदेशी बाजारों में भी लॉन्च करने पर विचार कर रही है। मैनेजिंग डायरेक्टर नवीना कुमार के मुताबिक, कंपनी का लक्ष्य भारत और विदेशों में अपने वेलनेस बिजनेस का विस्तार करना है।

कैसे रहे कंपनी के तिमाही नतीजे? दूसरी तिमाही वित्त वर्ष 2027 में कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 217.38 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही के 94.57 करोड़ रुपये के मुकाबले 129.9% ज्यादा है। वहीं, पहली छमाही में रेवेन्यू बढ़कर 520.66 करोड़ रुपये पहुंच गया। मुनाफे की बात करें तो दूसरी तिमाही में कंपनी का एबिटा 13.38 करोड़ रुपये रहा, जबकि पहली तिमाही में यह 4.82 करोड़ रुपये था। नेट प्रॉफिट भी 1.07 करोड़ रुपये से बढ़कर 9.73 करोड़ रुपये पहुंच गया। हालांकि, सालाना आधार पर नेट प्रॉफिट में सिर्फ 0.6% की बढ़ोतरी हुई है।

कब जारी किए थे बोनस शेयर आयुष वेलनेस ने दिसंबर 2024 में 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर जारी किए थे। यानी रिकॉर्ड डेट पर जिन निवेशकों के पास कंपनी के 2 शेयर थे, उन्हें 1 अतिरिक्त शेयर मिला था। इसकी एक्स-डेट 26 दिसंबर 2024 थी।

10 रुपये का शेयर बना 1 रुपये का कंपनी ने अगस्त 2024 में 1:10 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट किया था। इसके तहत शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटाकर 1 रुपये कर दी गई थी। इसकी एक्स-स्प्लिट डेट 5 अगस्त 2024 थी।