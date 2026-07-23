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'नई-नवेली' कंपनी ने कर दिया बड़ा ऐलान, हर 1 शेयर पर बांटेगी 1 फ्री शेयर, डिविडेंड भी देगी

By Vishnu Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • शेयर बाजार की नई-नवेली कंपनी आस्था स्पिनटेक्स ने अपने निवेशकों को बोनस शेयर बांटने की घोषणा की है
  • टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी यह कंपनी हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटेगी
  • आस्था स्पिनटेक्स 14 दिन पहले ही शेयर बाजार में लिस्ट हुई है
'नई-नवेली' कंपनी ने कर दिया बड़ा ऐलान, हर 1 शेयर पर बांटेगी 1 फ्री शेयर, डिविडेंड भी देगी

14 दिन पहले शेयर बाजार में लिस्ट हुई कंपनी आस्था स्पिनटेक्स ने बड़ा ऐलान कर दिया है। शेयर बाजार की इस नई-नवेली कंपनी ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने की घोषणा की है। आस्था स्पिनटेक्स ने 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर अनाउंस किया है। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 1 शेयर फ्री देगी। आस्था स्पिनटेक्स (Aastha Spintex) के शेयर गुरुवार को BSE में 103.30 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी का मार्केट कैप 456 करोड़ रुपये जा पहुंचा है।

डिविडेंड देने का भी ऐलान
आस्था स्पिनटेक्स के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026 के लिए हर शेयर पर 0.10 रुपये का फाइनल डिविडेंड भी रिकमंड किया है। इसके अलावा, बोर्ड ने कंपनी की अर्थोराइज्ड शेयर कैपिटल को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये तक करने की मंजूरी दे दी है और ग्रे फैब्रिक बिजनेस में एक्सपैंशन को भी अप्रूवल दिया है। आस्था स्पिनटेक्स बोनस शेयर और फाइनल डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट का ऐलान अलग से करेगी।

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6 जुलाई को बाजार में लिस्ट हुई है आस्था स्पिनटेक्स
टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी आस्था स्पिनटेक्स के शेयर 6 जुलाई 2026 को बाजार में लिस्ट हुए हैं। आस्था स्पिनटेक्स का आईपीओ (Aastha Spintex IPO) सब्सक्रिप्शन के लिए 29 जून को खुला था और यह 1 जुलाई तक ओपन रहा। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 136 रुपये था। आस्था स्पिनटेक्स के आईपीओ का टोटल साइज 170 करोड़ रुपये तक का था। कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों ही प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुए हैं। आईपीओ से पहले आस्था स्पिनटेक्स में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 74.23 पर्सेंट थी, जो कि अब 53.21 पर्सेंट रह गई है। कंपनी के शेयर 6 जुलाई 2026 को बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंज पर 136 रुपये पर लिस्ट हुए थे और लिस्टिंग वाले दिन BSE पर 136.45 रुपये पर बंद हुए। वहीं, NSE में 136.50 रुपये पर बंद हुए।

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5 गुना सब्सक्राइब हुआ था कंपनी का आईपीओ
आस्था स्पिनटेक्स का आईपीओ (Aastha Spintex IPO) टोटल 5.05 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का रिटेल इनवेस्टर्स का कोटा 2.54 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) की कैटेगरी में 8.29 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। आस्था स्पिनटेक्स के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 3.59 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की एक लॉट में 110 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को एक लॉट के लिए 14,960 रुपये का निवेश करना पड़ा।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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