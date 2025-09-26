Aarvee Engineering Consultants files drhp with sebi for ipo clients like tata projects nhai and railway IPO मार्केट में आई एक और कंपनी, टाटा और रेलवे जैसे हैं क्लाइंट, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Aarvee Engineering Consultants files drhp with sebi for ipo clients like tata projects nhai and railway

IPO मार्केट में आई एक और कंपनी, टाटा और रेलवे जैसे हैं क्लाइंट

आरवी इंजीनियरिंग का दावा है कि आईपीओ से मिलने वाली राशि कंपनी के विस्तार और नई तकनीकों को विकसित करने में अहम भूमिका निभाएगी। यह कदम कंपनी की वित्तीय स्थिति को और मजबूत करेगा बल्कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में पकड़ भी मजबूत होगी।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 02:43 PM
share Share
Follow Us on
IPO मार्केट में आई एक और कंपनी, टाटा और रेलवे जैसे हैं क्लाइंट

Aarvee Engineering Consultants IPO: आईपीओ मार्केट में हैदराबाद की इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कंपनी आरवी इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स लिमिटेड की एंट्री होने वाली है। कंपनी ने सेबी (SEBI) के पास आईपीओ के लिए अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल किया है। इस आईपीओ में 202 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी होंगे और साथ ही 67.5 लाख इक्विटी शेयरों की ऑफर फॉर सेल (OFS) होगी। इस ऑफर फॉर सेल के तहत प्रमोटर शेयर बेचने वाले हैं ।

क्या होगा पैसे का

आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी कई अहम उद्देश्यों के लिए करेगी। इसमें 76 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाना या प्री-पेमेंट करना, 21.9 करोड़ रुपये भारतीय सब्सिडियरी SRA OSS प्राइवेट लिमिटेड में निवेश करना शामिल है ताकि जियोस्पेशल सॉल्यूशंस और डिजिटल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को और मजबूत किया जा सके। इसके अलावा, कंपनी अपने विदेशी कारोबार को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सब्सिडियरी में 34.8 करोड़ रुपये और यूके सब्सिडियरी में 20.8 करोड़ रुपये निवेश करेगी। बची हुई राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए होगा। इस आईपीओ के लिए सेंट्रम कैपिटल लिमिटेड और अंबिट प्राइवेट लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर (BRLM) नियुक्त किया गया है।

रेलवे से टाटा तक हैं कंपनी के क्लाइंट्स

कंपनी के क्लाइंट्स की लिस्ट भी काफी लंबी है। इसमें सरकारी संस्थान जैसे एनएचएआई (NHAI), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH), डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, चेन्नई मेट्रो, इंडियन रेलवेज के कई जोन, आंध्र प्रदेश का न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अमरावती डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MSRDCL) और रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) शामिल हैं। वहीं, प्राइवेट क्लाइंट्स में टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा प्रोजेक्ट्स, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ग्रीनको एनर्जी और मेघा इंजीनियरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं।

बता दें कि आरवी इंजीनियरिंग ने अब तक देश-विदेश के कई बड़े और चर्चित प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। इनमें अमरावती कैपिटल सिटी प्रोजेक्ट, बुलेट ट्रेन हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और सुदर्शन सेतु (ओखा-बेट द्वारका केबल ब्रिज) जैसे प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट शामिल हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी की ऑपरेशंस से आय 567 करोड़ रुपये रही और इसका नेट प्रॉफिट 51 करोड़ रुपये रहा।

Tata
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।