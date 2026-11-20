आमिर खान ने सांताक्रूज में रेंट पर लिए 3 लग्जरी अपार्टमेंट, हर महीने देंगे ₹38 लाख, साल के ₹4.56 करोड़
मुख्य बातें
- 12,200 वर्गफुट के तीनों फ्लैट पर सालाना खर्च होंगे 4.56 करोड़ रुपये; हर साल 5% बढ़ेगा किराया
- मासिक किराया दूसरे वर्ष ₹39.90 लाख, तीसरे वर्ष ₹41.90 लाख और चौथे वर्ष में लगभग ₹43.99 लाख हो जाएगा
बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने मुंबई के सांताक्रूज वेस्ट इलाके में तीन लग्जरी अपार्टमेंट किराये पर लिए हैं। इन तीनों फ्लैट का कुल मंथली रेंट 38 लाख रुपये है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, यह लीज चार साल के लिए की गई है। इस हिसाब से आमिर खान को शुरुआती किराये के आधार पर हर साल 4.56 करोड़ रुपये चुकाने होंगे। डील के तहत हर साल किराया 5 प्रतिशत बढ़ेगा, जिससे मासिक किराया दूसरे वर्ष ₹39.90 लाख, तीसरे वर्ष ₹41.90 लाख और चौथे वर्ष में लगभग ₹43.99 लाख हो जाएगा।
CRE Matrix के मुताबिक, आमिर खान ने सीजन्स त्रिमूर्ती प्रोजेक्ट में 14वीं, 12वीं और 11वीं मंजिल पर तीन अपार्टमेंट किराये पर लिए हैं। इनका कुल कारपेट एरिया 12,200 वर्गफुट है।
तीनों फ्लैट का अलग-अलग किराया
14वीं मंजिल का 6,200 वर्गफुट का फ्लैट का किराय 20 लाख रुपये महीना है। जबकि, 12वीं मंजिल के फ्लैट 3,000 वर्गफुट का है और किराया है 9 लाख रुपये महीना। वहीं, 11वीं मंजिल का 3,000 वर्गफुट के फ्लैट का रेंट 9 लाख रुपये महीना है। इस तरह तीनों फ्लैट के लिए 38 लाख रुपये महीना किराया चुकाना होगा। बता दें 9 कारों के लिए पार्किंग की जगह भी मिली है।
चार साल का एग्रीमेंट, हर साल बढ़ेगा किराया
लीज एग्रीमेंट 1 जनवरी 2027 से 31 दिसंबर 2030 तक यानी 48 महीने के लिए किया गया है। इसमें हर साल किराये में 5% की बढ़ोतरी का प्रावधान है। तीनों फ्लैट के लिए कुल 38 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया गया है। फ्लैट के मासिक किराये में सोसायटी मेंटेनेंस, पानी का शुल्क और प्रॉपर्टी व नगर निगम के टैक्स भी शामिल हैं। इनका पमेंट मकान मालिक करेगा।
2025 में भी किराये पर लिए थे चार फ्लैट
आमिर खान ने साल 2025 में मुंबई के पाली हिल इलाके में भी चार अपार्टमेंट किराये पर लिए थे। इनका कुल मासिक किराया 24.5 लाख रुपये था। पांच साल के लिए हुए इस एग्रीमेंट में 45 महीने का लॉक-इन पीरियड और हर साल 5% किराया बढ़ाने का प्रावधान था।
बताया जाता है कि बांद्रा स्थित Virgo Cooperative Housing Society की बिल्डिंग के अपग्रेडेशन के चलते आमिर खान ने किराये के मकान में रहने का फैसला किया था। इस सोसायटी में उनके करीब 12 अपार्टमेंट होने की जानकारी सामने आई थी।
मुंबई से पंचगनी तक प्रॉपर्टी में निवेश
आमिर खान के पास मुंबई के पाली हिल और बांद्रा में कई प्रॉपर्टी होने की खबरें हैं। इनमें हिल व्यू, बेला विस्टा और मरीना अपार्टमेंट शामिल हैं। जून 2024 में उन्होंने बेला विस्टा अपार्टमेंट में 1,027 वर्गफुट का एक फ्लैट 9.75 करोड़ रुपये में खरीदा था। इसके अलावा महाराष्ट्र के हिल स्टेशन पंचगनी में करीब दो एकड़ में फैला फार्महाउस भी बताया जाता है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 7 करोड़ रुपये है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
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