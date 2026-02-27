Hindustan Hindi News
Aaj Ka Sone Ka Bhav: सोने की चमक बढ़ी, जानें अलग-अलग शहरों के रेट में क्यों होता है अंतर

Feb 27, 2026 12:46 pm IST
Aaj Ka Sone Ka Bhav: दिल्ली में 24 कैरेट सोना 430 रुपये चढ़कर 160300 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से बिक रहा है। जबकि, मुंबई में यह 430 रुपये ही महंगा होकर 160580 और कोलकाता में 410 रुपये बढ़कर 160350 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 

Gold Rate 27 Feb.: आज शुक्रवार 27 फरवरी को देश के अधिकतर शहरों के सर्राफा बाजारों में सोने की चमक एक बार फिर से बढ़ गई है। bullions.co.in द्वारा जारी रेट के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव आज 430 रुपये महंगा होकर 160,870 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट पर पहुंच गया है।

अगर अलग-अलग शहरों की बात करें तो बुलियंस डॉट को डॉट इन के मुताबिक दिल्ली में 24 कैरेट सोना 430 रुपये चढ़कर 160300 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से बिक रहा है। जबकि, मुंबई में यह 430 रुपये ही महंगा होकर 160580 और कोलकाता में 410 रुपये बढ़कर 160350 रुपये प्रति 10 ग्राम है। दूसरी ओर चेन्नई 420 रुपये की तेजी के साथ 161030 रुपये और लखनऊ में 420 रुपये तेज होकर 160610 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से बिक रहा है। इंदौर में 24 कैरेट गोल्ड का रेट आज 420 रुपये महंगा होकर 160740 रुपये पर पहुंच गया है। जबकि, जयपुर में 410 रुपये ऊपर 160540 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा है।

गोल्ड-सिल्वर के रेट कैसे तय होते हैं

1) अंतरराष्ट्रीय बाजार से तय होता है बेस प्राइस

सोना-चांदी ग्लोबल कमोडिटी हैं। इनके दाम लंदन (LBMA) और न्यूयॉर्क (COMEX) जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों से तय होते हैं।

भारत में कीमत = अंतरराष्ट्रीय कीमत + डॉलर-रुपया (USD/INR) रेट

अगर डॉलर मजबूत या रुपया कमजोर होता है, तो भारत में दाम बढ़ जाते हैं।

डिमांड-सप्लाई, ब्याज दर, महंगाई, भू-राजनीतिक तनाव जैसी चीजें भी कीमतों को प्रभावित करती हैं।

2) भारत में अलग-अलग शहरों में रेट अलग क्यों होते हैं?

GST और लोकल टैक्स/चार्ज: GST समान है, लेकिन स्थानीय हैंडलिंग और अन्य खर्च अलग हो सकते हैं।

ट्रांसपोर्ट व इंश्योरेंस लागत: दूर के शहरों में सप्लाई खर्च ज्यादा।

डिमांड-सप्लाई: शादी-सीजन या त्योहारों में ज्यादा मांग वाले शहरों में दाम थोड़ा ऊंचा।

ज्वेलर्स का मार्जिन: हर सर्राफा बाजार का अपना प्रीमियम/मार्जिन होता है।

मेकिंग चार्ज (आभूषण में): डिजाइन और शहर के अनुसार अलग-अलग।

सरल शब्दों में कहें तो बेस रेट देशभर में लगभग एक जैसा होता है, लेकिन लोकल खर्च + मांग + ज्वेलर मार्जिन के कारण शहर-शहर थोड़ा फर्क दिखता है।

FAQ

सवाल: 1kg चांदी की कीमत क्या है?

जवाब: 1KG चांदी की कीमत bullions.co.in के मुताबिक 268330 रुपये प्रति किलो है।

सवाल: आज दिल्ली में चांदी का क्या रेट है?

जवाब: आज दिल्ली में चांदी bullions.co.in के मुताबिक 266740 रुपये प्रति किलो है।

सवाल: 3 अक्टूबर 2025 को चांदी का भाव क्या था?

जवाब: 3 अक्टूबर 2025 को चांदी का भाव 145610 रुपये प्रति किलो था।

सवाल: 10 ग्राम चांदी के सिक्के का भाव क्या है?

जवाब: bullions.co.in के मुताबिक दिल्ली में 10 ग्राम चांदी के सिक्के का भाव 2,407 रुपये है।

सवाल: 1 किलो सोना कितने का है?

जवाब: 1 किलो सोना bullions.co.in के मुताबिक दिल्ली में 1,60,22,000 रुपये है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

