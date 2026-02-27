Aaj Ka Chandi Ka Bhav: चांदी ने लगाई बड़ी छलांग, जानें 10 ग्राम के सिक्के का कहां पहुंचा भाव

Aaj Ka Chandi Ka Bhav: दिल्ली में आज का चांदी का भाव 268340 रुपये किलो है। इसमें 8210 रुपये की उछाल है। पटना में आज 1 किलो चांदी का भाव 7120 रुपये उछलकर 265760 रुपये किलो है। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज चांदी का भाव 7140 रुपये प्रति किलो ऊपर 267780 रुपये है।

Silver Rate 26 Feb.: चांदी के भाव में आज भारी तेजी दर्ज की जा रही है। गुरुवार के बंद भाव के मुकाबले चांदी आज शुक्रवार को दोपहर एक बजे के करीब 8210 रुपये प्रति किलो उछलकर 268340 रुपये पर पहुंच गई थी। यह रेट bullions.co.in ने जारी किया है। इस रेट के मुताबिक दिल्ली में आज का चांदी का भाव 268340 रुपये किलो है। इसमें 8210 रुपये की उछाल है। मुंबई में चांदी के रेट 8230 रुपये चढ़कर 268810 रुपये प्रति किलो और चेन्नई में 8250 रुपये महंगी होकर 269590 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है।

कोलकाता में चांदी 7120 रुपये उछली है। यह 267350 रुपये पर आ गई है। बिहार की राजधानी पटना में आज 1 किलो चांदी का भाव 7120 रुपये उछलकर 265760 रुपये किलो है। वहीं, राजस्थान की राजधानी जयपुर में चांदी 7130 रुपये सस्ती होकर 267670 रुपये प्रति किलो ग्राम पर आ गई है। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज चांदी का भाव 7140 रुपये प्रति किलो ऊपर 267780 रुपये है।

10 ग्राम के चांदी के सिक्के का क्या है भाव दिल्ली में 10 ग्राम का चांदी का सिक्का आज 2405 रुपये में जबकि, लखनऊ में 2,410 रुपये में बिक रहा है। मुंबई में यही सिक्का 2409 रुपये में मिल रहा है। दूसरी ओर कोलकाता में चांदी का 10 ग्राम का सिक्के का भाव आज 2406 रुपये है। चेन्नई में चांदी का इतने वजन का सिक्का आज 2426 रुपये में बिक रहा है।

MCX और इंटरनेशनल मार्केट में भी उछली चांदी MCX पर चांदी का रेट 3.2% या 8,340 रुपये बढ़कर 2,68,009 रुपये प्रति kg हो गया, जबकि MCX पर सोने का भाव 0.3% बढ़कर 1,60,234 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। इंटरनेशनल मार्केट में, स्पॉट चांदी बुधवार को तीन सप्ताह के हाई पर पहुंचने के बाद 0.6% बढ़कर $88.81 प्रति औंस हो गई।

FAQ सवाल: 1kg चांदी की कीमत क्या है?

जवाब: 1KG चांदी की कीमत IBJA Rates के मुताबिक 267900 रुपये प्रति किलो है।

सवाल: आज दिल्ली में चांदी का क्या रेट है?

जवाब: आज दिल्ली में चांदी bullions.co.in के मुताबिक 266740 रुपये प्रति किलो है।

सवाल: 3 अक्टूबर 2025 को चांदी का भाव क्या था?

जवाब: 3 अक्टूबर 2025 को चांदी का भाव 145610 रुपये प्रति किलो था।

सवाल: 10 ग्राम चांदी के सिक्के का भाव क्या है?

जवाब: bullions.co.in के मुताबिक दिल्ली में 10 ग्राम चांदी के सिक्के का भाव 2,407 रुपये है।

