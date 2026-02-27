Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Aaj Ka Chandi Ka Bhav: चांदी ने लगाई बड़ी छलांग, जानें 10 ग्राम के सिक्के का कहां पहुंचा भाव

Feb 27, 2026 01:20 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Aaj Ka Chandi Ka Bhav: दिल्ली में आज का चांदी का भाव 268340 रुपये किलो है। इसमें 8210 रुपये की उछाल है। पटना में आज 1 किलो चांदी का भाव 7120 रुपये उछलकर 265760 रुपये किलो है। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज चांदी का भाव 7140 रुपये प्रति किलो ऊपर 267780 रुपये है।

Aaj Ka Chandi Ka Bhav: चांदी ने लगाई बड़ी छलांग, जानें 10 ग्राम के सिक्के का कहां पहुंचा भाव

Silver Rate 26 Feb.: चांदी के भाव में आज भारी तेजी दर्ज की जा रही है। गुरुवार के बंद भाव के मुकाबले चांदी आज शुक्रवार को दोपहर एक बजे के करीब 8210 रुपये प्रति किलो उछलकर 268340 रुपये पर पहुंच गई थी। यह रेट bullions.co.in ने जारी किया है। इस रेट के मुताबिक दिल्ली में आज का चांदी का भाव 268340 रुपये किलो है। इसमें 8210 रुपये की उछाल है। मुंबई में चांदी के रेट 8230 रुपये चढ़कर 268810 रुपये प्रति किलो और चेन्नई में 8250 रुपये महंगी होकर 269590 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है।

कोलकाता में चांदी 7120 रुपये उछली है। यह 267350 रुपये पर आ गई है। बिहार की राजधानी पटना में आज 1 किलो चांदी का भाव 7120 रुपये उछलकर 265760 रुपये किलो है। वहीं, राजस्थान की राजधानी जयपुर में चांदी 7130 रुपये सस्ती होकर 267670 रुपये प्रति किलो ग्राम पर आ गई है। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज चांदी का भाव 7140 रुपये प्रति किलो ऊपर 267780 रुपये है।

ये भी पढ़ें:राहतभरी खबर: अब इतने लाख तक की प्रॉपर्टी पर PAN नहीं देने का प्रस्ताव
ये भी पढ़ें:मार्च में होली से ईद तक, कब और कहां बैंक रहेंगे बंद? इस बार 5 रविवार भी पड़ेंगे
ये भी पढ़ें:सोने की चमक बढ़ी, जानें अलग-अलग शहरों के रेट में क्यों होता है अंतर

10 ग्राम के चांदी के सिक्के का क्या है भाव

दिल्ली में 10 ग्राम का चांदी का सिक्का आज 2405 रुपये में जबकि, लखनऊ में 2,410 रुपये में बिक रहा है। मुंबई में यही सिक्का 2409 रुपये में मिल रहा है। दूसरी ओर कोलकाता में चांदी का 10 ग्राम का सिक्के का भाव आज 2406 रुपये है। चेन्नई में चांदी का इतने वजन का सिक्का आज 2426 रुपये में बिक रहा है।

MCX और इंटरनेशनल मार्केट में भी उछली चांदी

MCX पर चांदी का रेट 3.2% या 8,340 रुपये बढ़कर 2,68,009 रुपये प्रति kg हो गया, जबकि MCX पर सोने का भाव 0.3% बढ़कर 1,60,234 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। इंटरनेशनल मार्केट में, स्पॉट चांदी बुधवार को तीन सप्ताह के हाई पर पहुंचने के बाद 0.6% बढ़कर $88.81 प्रति औंस हो गई।

FAQ

सवाल: 1kg चांदी की कीमत क्या है?

जवाब: 1KG चांदी की कीमत IBJA Rates के मुताबिक 267900 रुपये प्रति किलो है।

सवाल: आज दिल्ली में चांदी का क्या रेट है?

जवाब: आज दिल्ली में चांदी bullions.co.in के मुताबिक 266740 रुपये प्रति किलो है।

सवाल: 3 अक्टूबर 2025 को चांदी का भाव क्या था?

जवाब: 3 अक्टूबर 2025 को चांदी का भाव 145610 रुपये प्रति किलो था।

सवाल: 10 ग्राम चांदी के सिक्के का भाव क्या है?

जवाब: bullions.co.in के मुताबिक दिल्ली में 10 ग्राम चांदी के सिक्के का भाव 2,407 रुपये है।

सवाल: 1 किलो सोना कितने का है?

जवाब: 1 किलो सोना bullions.co.in के मुताबिक दिल्ली में 1,60,22,000 रुपये है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

और पढ़ें
Silver Rate Bullion Market Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,