Aaj Ka chandi Ka Bhav: चांदी की चमक बढ़ी, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, मुंबई में क्या हैं आज के रेट

Feb 24, 2026 01:04 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Aaj Ka chandi Ka Bhav: दिल्ली में आज का चांदी का भाव 266250 रुपये प्रति किलो है। मुंबई में चांदी के रेट 266780 और पटना में 267090 रुपये किलो है। वहीं, राजस्थान की राजधानी जयपुर में 267200 रुपये प्रति किलो ग्राम। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज चांदी का भाव 267670 रुपये है।

Aaj Ka chandi Ka Bhav: चांदी के भाव में आज मंगलवार 24 फरवरी को तेजी दिख रहीं है। सोमवार के बंद भाव के मुकाबले चांदी 850 रुपये प्रति किलो चढ़कर 267520 रुपये पर पहुंच गई है। यह रेट bullions.co.in ने जारी किया है। इस रेट के मुताबिक दिल्ली में आज का चांदी का भाव 266250 रुपये प्रति किलो है। मुंबई में चांदी के रेट 266780 रुपये प्रति किलो और चेन्नई में 268010 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। कोलकाता में 266880 रुपये और बिहार की राजधानी पटना में आज 1 किलो चांदी का भाव 267090 रुपये है। वहीं, राजस्थान की राजधानी जयपुर में 267200 रुपये प्रति किलो ग्राम। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज चांदी का भाव 267670 रुपये है।

IBJA Rates के मुताबिक क्या हैं भाव

आईबीजेए के मुताबिक आज चांदी 2460 रुपये की तेजी के साथ 266535 रुपये प्रति किलो के रेट से खुली। जीएसटी समेत 2.74 लाख के पार चली गई है। अगर 29 जनवरी के इसके सर्राफा मार्केट के ऑल टाइम हाई 385933 रुपये किलो से तुलना करें तो अभी चांदी शिखर से 119398 रुपये प्रति किलो सस्ती है।

शंघाई सिल्वर में उछाल के बाद गिरावट

वैश्विक बाजारों में, शंघाई सिल्वर की कीमतों में एक सप्ताह बाद फिर से कारोबार शुरू होने पर शुरुआती सौदों में करीब 1% की तेजी देखी गई। हालांकि, बाद में यह 3% से अधिक गिरकर 589.57 युआन पर आ गई। चीन के कमोडिटी बाजार 16 फरवरी से चीनी नव वर्ष 2026 के कारण एक सप्ताह के लिए बंद थे।

इसके अलावा, सोमवार को दो सप्ताह से अधिक के उच्चतम स्तर को छूने के बाद स्पॉट सिल्वर में 3.1% की गिरावट आई और यह 85.50 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। स्पॉट गोल्ड भी 1.5% फिसलकर 5,150.38 डॉलर प्रति औंस पर आ गया, जो पहले तीन सप्ताह से अधिक के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। अमेरिकी गोल्ड वायदा (अप्रैल डिलीवरी) में भी 1.1% की नरमी देखी गई और यह 5,170.70 डॉलर पर आ गया।

FAQ

सवाल: 1kg चांदी की कीमत क्या है?

जवाब: 1KG चांदी की कीमत IBJA के मुताबिक 266535 रुपये प्रति किलो है।

सवाल: आज दिल्ली में चांदी का क्या रेट है?

जवाब: आज दिल्ली में चांदी bullions.co.in के मुताबिक 268090 रुपये प्रति किलो है।

सवाल: 3 अक्टूबर 2025 को चांदी का भाव क्या था?

जवाब: 3 अक्टूबर 2025 को चांदी का भाव 145610 रुपये प्रति किलो था।

सवाल: 10 ग्राम चांदी के सिक्के का भाव क्या है?

जवाब: bullions.co.in के मुताबिक दिल्ली में 10 ग्राम चांदी के सिक्के का भाव 2413 रुपये है।

सवाल: 1 किलो सोना कितने का है?

जवाब: 1 किलो सोना bullions.co.in के मुताबिक दिल्ली में 1,61,10,000 रुपये है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

