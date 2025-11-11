विदेशी निवेशक ने खरीद डाले इस कंपनी के 66500 शेयर, 5 बोनस शेयर देने जा रही कंपनी, रॉकेट बना भाव

Hindustan Hindi News
संक्षेप: कंपनी का शेयर 5% की बढ़त के साथ ₹1,824.95 प्रति शेयर के भाव पर बीएसई में लॉक हो गया। यह तेजी उस समय देखने को मिली है जब कंपनी ने यह घोषणा की कि मॉरीशस स्थित फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर (FPI) मिनर्वा वेंचर्स फंड ने कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है।

Small Cap Stock: स्मॉल-कैप कंपनी A-1 लिमिटेड के शेयरों (A-1 Ltd stock) में जबरदस्त तेजी जारी है। मंगलवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में कंपनी के शेयर ने अपर सर्किट को छू लिया। कंपनी का शेयर 5% की बढ़त के साथ ₹1,824.95 प्रति शेयर के भाव पर बीएसई में लॉक हो गया। यह तेजी उस समय देखने को मिली है जब कंपनी ने यह घोषणा की कि मॉरीशस स्थित फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर (FPI) मिनर्वा वेंचर्स फंड ने कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है।

क्या है डिटेल

बीएसई पर उपलब्ध बल्क डील डेटा के अनुसार, Minerva Ventures Fund ने 7 नवंबर 2025 को A-1 लिमिटेड के 66,500 इक्विटी शेयर ₹1,655.45 प्रति शेयर की दर से खरीदे। इस सौदे का कुल मूल्य लगभग ₹11 करोड़ रहा। फंड ने ये शेयर ओपन मार्केट से खरीदे हैं।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न में बढ़ी विदेशी हिस्सेदारी

30 सितंबर 2025 तक कंपनी के प्रमोटर समूह की हिस्सेदारी 70.03% थी। वहीं विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) और FPIs की हिस्सेदारी मार्च 2025 के 2.94% से बढ़कर सितंबर 2025 में 6.03% हो गई। Minerva Ventures Fund की इस नई खरीद के बाद विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी में और इजाफा होगा।

बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड का ऐलान संभव

कंपनी ने 7 नवंबर को जानकारी दी कि 14 नवंबर 2025 को उसके निदेशक मंडल की बैठक होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। कंपनी बोनस शेयर जारी करने का प्रस्ताव रखेगी — 5:1 के अनुपात में, यानी प्रत्येक 1 शेयर पर 5 नए फुली पेड अप बोनस शेयर दिए जाएंगे। इसके साथ ही बोर्ड 1:10 स्टॉक स्प्लिट पर भी विचार करेगा, यानी एक इक्विटी शेयर को 10 छोटे शेयरों में विभाजित किया जा सकता है। कंपनी के बोर्ड द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए 50% तक डिविडेंड की सिफारिश भी की जा सकती है, जो शेयरधारकों की मंजूरी के बाद लागू होगा।

क्लीन एनर्जी की ओर रुख

A-1 लिमिटेड ने अपने बिजनेस पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव करते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेक्टर में एंट्री की घोषणा की है। यह कदम कंपनी के लिए एक रणनीतिक डायवर्सिफिकेशन माना जा रहा है, जो इसे पारंपरिक केमिकल व्यवसाय से क्लीन मोबिलिटी क्षेत्र में ले जाएगा। कंपनी ने अपनी सहायक इकाई A-1 Sureja Industries में हिस्सेदारी 45% से बढ़ाकर 51% कर दी है। यह निवेश लगभग ₹100 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यू पर किया गया है। A-1 Sureja Industries फिलहाल Hurry-E ब्रांड के तहत बैटरी-चालित टू-व्हीलर बनाती है। कंपनी अब इस सब्सिडियरी के ज़रिए EV कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी टेक्नोलॉजी, R&D, और स्मार्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में विस्तार की योजना बना रही है।

निवेशकों को मिला मल्टीबैगर रिटर्न

A-1 लिमिटेड के शेयरों ने हाल के महीनों में शानदार प्रदर्शन किया है। 1 महीने में शेयर में 77% की तेजी दर्ज की गई है। 3 महीने में शेयर 165% उछला है। 6 महीने में शेयर 241% चढ़ चुका है। वर्ष की शुरुआत से अब तक (YTD) इसमें 332% की बढ़त दर्ज की गई है। पिछले 5 वर्षों में A-1 लिमिटेड के शेयर ने निवेशकों को 3,000% से अधिक का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
