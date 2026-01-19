1 पर 3 शेयर बोनस दे चुकी है कंपनी, शेयरों में लगा 5% का अपर सर्किट, आई है एक गुड न्यूज

संक्षेप: Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक ए-1 लिमिटेड (A-1 Ltd) के शेयरों में आज अपर सर्किट लगा है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में 5 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि उन्हें दो वर्क ऑर्डर मिला है। एक काम कंपनी को नोएडा से मिला है।

Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक ए-1 लिमिटेड (A-1 Ltd) के शेयरों में आज अपर सर्किट लगा है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में 5 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि उन्हें दो वर्क ऑर्डर मिला है। एक काम कंपनी को नोएडा से मिला है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बीएसई में ए-1 लिमिटेड का शेयर 30.40 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 5 प्रतिशत की तेजी के साथ 33.60 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

क्या मिला है कंपनी को काम? ए-1 लिमिटेड ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि जिपनोटा एंटरप्राइजेज लिमिटेड की तरफ से ईवी मोटरसाइकिल का काम मिला है। कंपनी को 525 यूनिट सप्लाई करना है। वहीं, दूसरा ऑर्डर आयुष्मान इंजीनियरिंग, नोएडा से मिला है। कंपनी को लो-स्पीड इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का ऑर्डर रिसीव किया गया है। कंपनी को 900 यूनिट का काम मिला है। बता दें, कंपनी को कुल 1425 यूनिट का ऑर्डर मिला है।

6 महीने में किया पैसा दोगुना ए-1 लिमिटेड के शेयरों का प्रदर्शन शानदार रहा है। बीते तीन महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 31 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 101 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है। कंपनी का 52 वीक हाई 70.41 रुपये और 52 वीक लो लेवल 9.63 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1545 करोड़ रुपये का है।

दो साल में ए-1 लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 267 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। वहीं, 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 2233 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।

3 बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी पिछले साल 31 तारीख को कंपनी के शेयर एक्स-बोनस ट्रेड किया था। योग्य निवेशकों को एक शेयर पर तीन शेयर बोनस मिला था। वहीं, 8 जनवरी 2026 को कंपनी एक्स-स्प्लिट ट्रेड की थी। तब कंपनी के शेयरों का 10 हिस्सों में बंटवारा हुआ था।