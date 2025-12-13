Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़A-1 Limited Share Price in focus money double in three month
3000% से अधिक का रिटर्न, सोमवार को फोकस में रहेगा मल्टीबैगर स्टॉक, 3 महीने में किया पैसा दोगुना

3000% से अधिक का रिटर्न, सोमवार को फोकस में रहेगा मल्टीबैगर स्टॉक, 3 महीने में किया पैसा दोगुना

संक्षेप:

A-1 Limited Share Price: मल्टीबैगर स्मॉल कैप स्टॉक ए-1 लिमिटेड के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। इसके पीछे की वजह कंपनी की तरफ से दी जानकारी है। ए-1 लिमिटेड ने दी जानकारी में बताया है कि घरेलू कंपनियों के साथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की सप्लाई के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते का ऐलान किया है।

Dec 13, 2025 03:36 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
A-1 Limited Share Price: मल्टीबैगर स्मॉल कैप स्टॉक ए-1 लिमिटेड के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। इसके पीछे की वजह कंपनी की तरफ से दी जानकारी है। ए-1 लिमिटेड ने दी जानकारी में बताया है कि घरेलू कंपनियों के साथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की सप्लाई के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते का ऐलान किया है। बता दें, ए-1 लिमिटेड ने शुक्रवार को मार्केट के बंद होने के बाद यह जानकारी दी है।

क्या है काम

कंपनी ने दी जानकारी में कहा कि गुजरात नर्मदा वैली फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स और सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया के बीच 10,000 मैट्रिक टन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के लिए सप्लायर के तौर पर काम करेगी। बता दें, गुजरात नर्मदा वैली फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स इस एसिड का उत्पादन करेगी। ए-1 लिमिटेड एक डीलर काम करेगी। बता दें, नवंबर 2025 से मार्च 2026 तक के लिए यह कॉन्ट्रैक्ट है।

पिछले महीने कंपनी को 127.50 करोड़ रुपये का काम मिला था। इस वर्क ऑर्डर के तहत कंपनी को इंडस्ट्रीयल यूरिया की सप्लाई करना है। बता दें, 25 हजार मैट्रिक टन इंडस्ट्रीयल यूरिया सप्लाई करना है।

शेयरों की कीमतों में तूफानी तेजी

शुक्रवार को ए-1 लिमिटेड के शेयरों में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों का भाव 1864.05 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। पिछले तीन महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 104 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 6 महीने में ए-1 लिमिटेड के शेयरों का भाव 239 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, एक साल में ए-1 लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 387 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।

3 साल में ए-1 लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 497 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है। 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 3062 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, 2021 में कंपनी ने बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी ने 20 शेयर पर 3 शेयर बोनस दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
