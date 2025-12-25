10 टुकड़ों में बंट रहा यह मल्टीबैगर शेयर, 3 बोनस शेयर भी दे रही है कंपनी, अगले हफ्ते है रिकॉर्ड डेट

संक्षेप: मल्टीबैगर कंपनी ए-1 लिमिटेड अपने शेयरधारकों को 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर देने जा रही है। कंपनी अपने शेयर को भी 10 टुकड़ों में बांटेगी। ए-1 लिमिटेड ने बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट 31 दिसंबर फिक्स की है।

मल्टीबैगर कंपनी ए-1 लिमिटेड (पहले नाम ए-1 एसिड लिमिटेड) अपने शेयरधारकों को डबल गिफ्ट देने जा रही है। ए-1 लिमिटेड अपने शेयर का बंटवारा करने के साथ ही अपने निवेशकों को बोनस शेयर देने जा रही है। ए-1 लिमिटेड 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांटेगी। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 3 बोनस शेयर देगी। ए-1 लिमिटेड इससे पहले अगस्त 2021 में भी अपने शेयरधारकों को 3:20 के रेशियो में बोनस शेयर दे चुकी है। ए-1 लिमिटेड के शेयरों में पिछले 5 साल में 2700 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

10 टुकड़े में बंट रहा है मल्टीबैगर शेयर

मल्टीबैगर कंपनी ए-1 लिमिटेड (A-1 Limited) अपने शेयर का भी बंटवारा कर रही है। ए-1 लिमिटेड अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांट रही है। यानी, कंपनी 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटेगी। ए-1 लिमिटेड ने बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट (शेयर का बंटवारा) की रिकॉर्ड डेट 31 दिसंबर 2025 फिक्स की है। ए-1 लिमिटेड की शुरुआत 1975 में हुई है। इंडस्ट्रियल एसिड्स और केमिकल्स की होलसेल ट्रेडिंग और ट्रांसपोर्टेशन में कंपनी का स्पेशलाइजेशन है।

2749% उछल गए हैं कंपनी के शेयर

ए-1 लिमिटेड (A-1 Limited) के शेयर पिछले पांच साल में 2749 पर्सेंट चढ़ गए हैं। मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 24 दिसंबर 2020 को 58.61 रुपये पर थे। ए-1 लिमिटेड के शेयर 24 दिसंबर 2025 को 1669.80 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 4 साल में ए-1 लिमिटेड के शेयरों में 763 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पिछले 3 साल में ए-1 लिमिटेड के शेयर 446 पर्सेंट चढ़ गए हैं। दो साल में कंपनी के शेयरों में 356 पर्सेंट का उछाल आया है। पिछले एक साल में मल्टीबैगर कंपनी के शेयरों में 317 पर्सेंट की तेजी आई है।