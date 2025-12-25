Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़A1 Limited giving 3 bonus Share Splitting Stock in 10 Parts company Share jumped 2749 Percent
10 टुकड़ों में बंट रहा यह मल्टीबैगर शेयर, 3 बोनस शेयर भी दे रही है कंपनी, अगले हफ्ते है रिकॉर्ड डेट

संक्षेप:

मल्टीबैगर कंपनी ए-1 लिमिटेड अपने शेयरधारकों को 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर देने जा रही है। कंपनी अपने शेयर को भी 10 टुकड़ों में बांटेगी। ए-1 लिमिटेड ने बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट 31 दिसंबर फिक्स की है।

Dec 25, 2025 06:39 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
मल्टीबैगर कंपनी ए-1 लिमिटेड (पहले नाम ए-1 एसिड लिमिटेड) अपने शेयरधारकों को डबल गिफ्ट देने जा रही है। ए-1 लिमिटेड अपने शेयर का बंटवारा करने के साथ ही अपने निवेशकों को बोनस शेयर देने जा रही है। ए-1 लिमिटेड 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांटेगी। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 3 बोनस शेयर देगी। ए-1 लिमिटेड इससे पहले अगस्त 2021 में भी अपने शेयरधारकों को 3:20 के रेशियो में बोनस शेयर दे चुकी है। ए-1 लिमिटेड के शेयरों में पिछले 5 साल में 2700 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

10 टुकड़े में बंट रहा है मल्टीबैगर शेयर
मल्टीबैगर कंपनी ए-1 लिमिटेड (A-1 Limited) अपने शेयर का भी बंटवारा कर रही है। ए-1 लिमिटेड अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांट रही है। यानी, कंपनी 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटेगी। ए-1 लिमिटेड ने बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट (शेयर का बंटवारा) की रिकॉर्ड डेट 31 दिसंबर 2025 फिक्स की है। ए-1 लिमिटेड की शुरुआत 1975 में हुई है। इंडस्ट्रियल एसिड्स और केमिकल्स की होलसेल ट्रेडिंग और ट्रांसपोर्टेशन में कंपनी का स्पेशलाइजेशन है।

2749% उछल गए हैं कंपनी के शेयर
ए-1 लिमिटेड (A-1 Limited) के शेयर पिछले पांच साल में 2749 पर्सेंट चढ़ गए हैं। मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 24 दिसंबर 2020 को 58.61 रुपये पर थे। ए-1 लिमिटेड के शेयर 24 दिसंबर 2025 को 1669.80 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 4 साल में ए-1 लिमिटेड के शेयरों में 763 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पिछले 3 साल में ए-1 लिमिटेड के शेयर 446 पर्सेंट चढ़ गए हैं। दो साल में कंपनी के शेयरों में 356 पर्सेंट का उछाल आया है। पिछले एक साल में मल्टीबैगर कंपनी के शेयरों में 317 पर्सेंट की तेजी आई है।

इस साल अब तक 315% उछल गए शेयर
ए-1 लिमिटेड (A-1 Limited) के शेयर इस साल अब तक 315 पर्सेंट चढ़ गए हैं। मल्टीबैगर कंपनी के शेयर इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी 2025 को 402.45 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 24 दिसंबर 2025 को BSE में 1669.80 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 6 महीने में ए-1 लिमिटेड के शेयरों में 159 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 31 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
