₹1,000 का नया नोट! सोशल मीडिया पर तस्वीर और विडियो वायरल, PIB ने खोली पोल
मुख्य बातें
- Fact Check: सोशल मीडिया पर मंदिर की तस्वीर वाले पीले रंग के ₹1,000 के कथित नए नोट की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं
- आइए जानें इसमें कितनी है है सच्चाई?
आजकल सोशल मीडिया पर मंदिर की तस्वीर वाले पीले रंग के ₹1,000 के कथित नए नोट की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जल्द ही यह नोट जारी करने वाला है या 15 तारीख से इसे चलन में लाया जाएगा। हालांकि, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने इन दावों को फर्जी करार दिया है।
PIB फैक्ट चेक ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि RBI ने ₹1,000 का नया नोट जारी करने को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम, एक्स और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर इस कथित नोट की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। कुछ लोग इसे नया नोट बताते हुए इसके 15 तारीख से चलन में आने का दावा भी कर रहे हैं।
PIB ने क्या कहा?
PIB फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ₹1,000 के नए नोट से जुड़े दावों को खारिज कर दिया। एजेंसी ने लोगों से अपील की कि किसी भी जानकारी पर भरोसा करने या उसे आगे शेय करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से उसकी पुष्टि जरूर करें।
PIB के मुताबिक, RBI ने मंदिर की तस्वीर वाले पीले रंग के ₹1,000 के नए नोट को जारी करने की कोई घोषणा नहीं की है। इसलिए सोशल मीडिया पर किए जा रहे इन दावों पर भरोसा न करें।
अभी कितने रुपये के नोट चलन में हैं?
भारत में RBI की महात्मा गांधी (नई) सीरीज के तहत ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹200 और ₹500 के बैंक नोट चलन में हैं। बता दें 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की थी। इसके बाद पुराने ₹500 और ₹1,000 के नोटों का लीगल करेंसी का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। इसका उद्देश्य काले धन, नकली नोटों और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना था।
बाद में नए डिजाइन वाले ₹500 के नोट जारी किए गए, जबकि ₹1,000 का नोट दोबारा जारी नहीं किया गया। उस समय बड़े मूल्यवर्ग के नोट के रूप में ₹2,000 का नोट पेश किया गया था। हालांकि, RBI ने मई 2023 में ₹2,000 के नोट को भी चलन से वापस लेने की घोषणा कर दी थी।
नए नोट से जुड़ी खबर की पुष्टि कैसे करें?
अगर सोशल मीडिया पर किसी नए नोट की तस्वीर या उसके जारी होने की खबर सामने आती है, तो उस पर विश्वास करने से पहले RBI की आधिकारिक घोषणाओं और सूचनाओं की जांच करें। केंद्र सरकार से जुड़ी संदिग्ध खबरों की पुष्टि के लिए PIB फैक्ट चेक से भी संपर्क किया जा सकता है।
व्हाट्सऐप हेल्पलाइन: +91 8799711259
ईमेल: factcheck@pib.gov.in
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें