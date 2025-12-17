₹1 से कम के शेयर में बड़ी डील, विदेशी निवेशकों ने दिया ₹2 प्रति शेयर का प्रस्ताव

संक्षेप: Auri Grow India के शेयर 74% की छलांग के साथ 12वें सत्र में तेजी दिखा रहे हैं। आज भी शेयर 5% अपर सर्किट लगा है। यह तेजी तब देखने को मिली जब हांगकांग स्थित विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) Luminary Crown ने कंपनी में 24% हिस्सेदारी हासिल करने की संभावना तलाशने के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) जारी किया।

Auri Grow India का शेयर बुधवार,17 दिसंबर को 87 पैसे के अपने 5% अपर सर्किट पर पहुंच गया। यह तेजी तब देखने को मिली जब हांगकांग स्थित विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) Luminary Crown ने कंपनी में 24% हिस्सेदारी हासिल करने की संभावना तलाशने के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) जारी किया। प्रस्तावित डील में प्रति शेयर कीमत 2 रुपये बताई गई है, जो 16 दिसंबर के बाजार भाव 0.84 रुपये से काफी अधिक और एक बड़े प्रीमियम का संकेत देती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लगातार 12वें सत्र में मजबूती यह पेनीस्टॉक लगातार 12वें सत्र में तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है और इस दौरान इसने 74% की छलांग लगाई है। दिसंबर महीने में यह सिर्फ एक ही सत्र में नकारात्मक रहा है।

डील की डिटेल्स यह LoI प्राथमिक इश्यू के जरिए पूर्वाधिकार आवंटन से निवेश की संभावना रेखांकित करता है, जो विनियामक, वैधानिक और शेयरधारकों की मंजूरी पर निर्भर करेगा। Auri Grow, जो उच्च-विकास वाले कृषि, एग्री-टेक और निर्यात-केंद्रित क्षेत्रों में कार्यरत है, ने इस प्रस्ताव को रणनीतिक पूंजी निवेश और साझेदारी का अवसर बताया है।

निवेशक के अधिकार Luminary Crown ने अपने प्रस्तावित अल्पमत निवेश के हिस्से के रूप में बोर्ड में एक निदेशक नामित करने का अधिकार भी मांगा है। हालांकि, Auri Grow ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक अधिकार केवल मानक निवेशक सुरक्षा उपायों तक सीमित हैं और इसका अर्थ प्रबंधन नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं है।

कंपनी का बयान निदेशक प्रतीक कुमार पटेल ने इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह LoI गैर-बाध्यकारी और संकेतात्मक प्रकृति का है। इस स्तर पर कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यह LoI कंपनी के उच्च-विकास वाले कृषि, एग्री-टेक और निर्यात-उन्मुख उद्यम में रूपांतरण में गहरी रणनीतिक रुचि दर्शाता है और कंपनी के दीर्घकालिक विजन एवं संपत्ति आधार में बढ़ते बाहरी विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। कंपनी ने कहा कि भविष्य में कोई भी भौतिक घटनाक्रम होने पर वह एक्सचेंजों को आवश्यक खुलासे करती रहेगी।

तीन प्रमुख रणनीतिक पहल LoI में Auri Grow के विकास को गति देने के लिए तीन प्रमुख रणनीतिक सहयोग पहलों की रूपरेखा भी दी गई है।

पहली पहल चावल कलेक्शन, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट को मजबूत करने पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य जीसीसी और चुनिंदा यूरोपीय क्षेत्रों में प्रमुख बाजारों को निशाना बनाना है।

दूसरी पहल Luminary Crown हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स फार्मिंग प्रोजेक्ट का नेतृत्व करना चाहता है, जो टिकाऊ और प्रौद्योगिकी-संचालित कृषि पर केंद्रित होगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 55 करोड़ रुपये है और इससे 180 से 200 करोड़ रुपये की वार्षिक राजस्व उत्पन्न होने का अनुमान है, जिसमें बाजार की स्थितियों के आधार पर लगभग 13% शुद्ध मार्जिन रहने की संभावना है।

तीसरी पहल कंपनी की भूमि पर कम से कम पांच साल की अवधि के लिए जैविक खेती की स्थापना करना है, जिसके वाणिज्यिक शर्तों पर आपसी सहमति बनाई जाएगी।

मजबूत वित्तीय प्रदर्शन Auri Grow का वित्तीय प्रदर्शन तेजी से मजबूत हुआ है। वित्त वर्ष 2024-25 में बिक्री बढ़कर 175.55 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष (2023-24) के 16.76 करोड़ रुपये के मुकाबले लगभग दस गुना वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2025 में शुद्ध लाभ भी बढ़कर 7.17 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 51 लाख रुपये था। यह कंपनी के तेजी से हुए परिचालन विस्तार को रेखांकित करता है।

शेयर प्राइस हिस्ट्री इस पेनी स्टॉक ने पिछले 1 वर्ष में 32% की गिरावट दर्ज की है। हालांकि, हाल के समय में इसने बेहतर प्रदर्शन किया है। इसने पिछले 6 महीनों में 73%, 3 महीनों में 43% और पिछले 1 महीने में 56% की छलांग लगाई है।