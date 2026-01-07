3600% का रिटर्न, आज 4.5% उछला भाव, कीमत अब भी 20 रुपये से कम

संक्षेप: Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्मॉल कैप स्टॉक एबी इंफ्राबिल्ड (A B Infrabuild Ltd) के शेयरों की कीमतों में आज बुधवार को 4.5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव इसके बाद दो हफ्ते के उच्चतम स्तर 19.77 रुपये के लेवल पर बीएसई में पहुंच गया।

Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्मॉल कैप स्टॉक एबी इंफ्राबिल्ड (A B Infrabuild Ltd) के शेयरों की कीमतों में आज बुधवार को 4.5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव इसके बाद दो हफ्ते के उच्चतम स्तर 19.7 रुपये के लेवल पर बीएसई में पहुंच गया। कंपनी के शेयरों में इस रिएक्शन के पीछे की वजह कई ऑर्डर का मिलना है।

51.43 करोड़ रुपये का मिला काम मंगलवार को बाजार के बंद होने के बाद कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि उन्हें ईस्ट कोस्ट रेलवे से 51.43 करोड़ रुपये का काम मिला है। कंपनी को पुल के ऊपर सड़क बनाने का काम मिला है। बता दें, एक महीने के अंदर ही कंपनी को यह दूसरा बड़ा वर्क ऑर्डर है। इससे पहले कंपनी को ऐसा ही एक ऑर्डर दिसंबर में मिला था। जिसकी कीमत 52 करोड़ रुपये थी।

इससे पहले सोमवार को कंपनी ने एक्सचेंज को बताया था कि उन्हें एमपी रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से काम मिला है। कंपनी को एनएच-30 पर एक अतिरिक्त लेन बनाने का काम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बॉर्डर मिला है। इस वर्क ऑर्डर की कुल वैल्यू 10.75 करोड़ रुपये की है।

मालामाल करने वाला है स्टॉक 2019 की लिस्टिंग के बाद से ही एबी इंफ्राबिल्ड के शेयरों की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। महज 8 महीने के अंदर ही कंपनी के शेयरों की कीमतों में 116 प्रतिशत की तेजी आई है। इस दौरान कंपनी के शेयर सिंतबर 22.50 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने में सफल रहे थे।

इस मल्टीबैगर स्टॉक ने हर साल निवेशकों को पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 2023 में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 339 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 2025 में पोजीशनल निवेशकों को 102 प्रतिशत का फायदा हुआ है। बता दें, 2019 से अबतक इस स्मॉल कैप के शेयरों की कीमतों में 3600 प्रतिशत की तेजी आई है।

अक्टूबर 2025 में कंपनी के शेयरों का बंटवारा हुआ था। तब कंपनी के शेयरों को 10 हिस्सों में बांटा गया था। जिसके बाद शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गई थी।