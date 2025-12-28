Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़A 1 limited will give 3 share bonus record date in just two days
1 पर 3 शेयर बोनस देगी कंपनी, रिकॉर्ड डेट दो दिन बाद, 6 महीने में पैसा दोगुना

1 पर 3 शेयर बोनस देगी कंपनी, रिकॉर्ड डेट दो दिन बाद, 6 महीने में पैसा दोगुना

संक्षेप:

Bonus Share: निवेशकों को मोटा रिटर्न देने में सफल रहने वाली कंपनी ए-1 लिमिटेड ने बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। कंपनी की तरफ से एक शेयर पर 3 शेयर बोनस दिया जाएगा। जिसके लिए तय रिकॉर्ड डेट अगले कुछ दिन में है।

Dec 28, 2025 11:27 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Bonus Share: निवेशकों को मोटा रिटर्न देने में सफल रहने वाली कंपनी ए-1 लिमिटेड (A-1 Limited) ने बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। कंपनी की तरफ से एक शेयर पर 3 शेयर बोनस दिया जाएगा। जिसके लिए तय रिकॉर्ड डेट अगले कुछ दिन में है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस कंपनी के विषय में ...

किस दिन है रिकॉर्ड डेट

एक्सचेंज को दी जानकारी के अनुसार कंपनी शेयर बाजार में 31 दिसंबर 2025 को एक्स-बोनस ट्रेड करेगी। यानी इस दिन जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में रहेगा उन्हें एक पर तीन शेयर बोनस मिलेगा। यह बोनस शेयर 10 रुपये के फेस वैल्यू पर जारी किया जा रहा है।

स्टॉक स्प्लिट के रिकॉर्ड डेट में परिवर्तन

ए-1 लिमिटेड के शेयरों का बंटवारा भी होगा। इसके लिए पहले कंपनी ने 31 दिसंबर 2025 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया था। लेकिन अब इसे परिवर्तित करके 8 जनवरी 2026 कर दिया गया है। यानी शेयर बाजार में कंपनी अगले साल एक्स-स्प्लिट ट्रेड करेगी।

6 महीने में किया पैसा दोगुना

इस कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 6 महीने में 172 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। जिसकी वजह से निवेशकों का पैसा दोगुना हो चुका है। 2025 में कंपनी के शेयरों का भाव 335 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, शुक्रवार को ए-1 लिमिटेड के शेयरों में अपर सर्किट लगा था। 5 प्रतिशत की उछाल के बाद कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 1753.25 रुपये पर पहुंच गया था। ए-1 लिमिटेड का 52 वीक हाई 2816.55 रुपये और 52 वीक लो लेवल 385 रुपये प्रति शेयर है। कंपनी का मार्केट कैप 2000 करोड़ रुपये का है।

5 साल में ए-1 लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 2889 प्रतिशत की तेजी आई है।

लगातार डिविडेंड दे रही है कंपनी

कंपनी के शेयर सितंबर के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 1.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

